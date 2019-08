Home » Web / Hi-tech Le matériel idéal pour être le parfait gamer Web / Hi-tech Le matériel idéal pour être le parfait gamer

Les plateformes de jeux en ligne intéressent aujourd’hui beaucoup de jeunes. Certains se lancent dans le stream pour gagner de l’argent et devenir influenceur. D’autres n’en font qu’un simple passe-temps et un exutoire.

Mais dans un cas comme dans l’autre, avant de se lancer à l’assaut des sites de jeu vidéo, vous devez vous équiper des meilleurs équipements. En voici la liste.

Un casque pour rester en contact avec ses coéquipiers

Les jeux de plateaux exigent actuellement le meilleur casque gamer. Et pour cause, ils se jouent à plusieurs et en réseau. Vous aurez donc besoin non seulement d’une bonne connexion internet, mais d’un casque qui dispose d’un microphone.

Pour choisir votre appareil, le design importe peu. La performance et la qualité sont bien plus importantes. Notamment, la qualité du son et la netteté de la voix dans le microphone sont des détails à ne pas négliger. La fréquence de diffusion est donc la première chose qui doit vous intéresser pendant les comparatifs.

Un fauteuil pour le confort

Votre confort peut impacter sur la qualité de votre jeu. Aussi bien choisir votre fauteuil est crucial. Pour les gamers, on conseille les dossiers légèrement inclinés avec un repose-tête et des accoudoirs. Pour le style, fiez-vous au savoir-faire des grandes marques. Néanmoins, pour le côté pratique, optez pour les chaises avec des roulettes.

Les chaises pour gamers sont disponibles en différentes tailles. Elles sont réglables autant en hauteur qu’en angle d’inclinaison. Pour ce qui est du prix, il varie selon la marque et le modèle. Il faudra investir quelques centaines d’euros pour une chaise de qualité.

Un clavier pour être performant

Sachez que les claviers classiques pour faire du saisi est différent du clavier pour les gamers. Il faut une certaine maniabilité et sensibilité pour devenir le maître des plateformes de jeu en ligne. Les claviers mécaniques sont les meilleures options. Ils disposent d’un ressort plus robuste qui vous assurera un confort optimal et une meilleure maniabilité.

Les claviers pour gamers sont également munis d’une fonction spéciale appelée : « antighosting ». C’est ce qui vous permettra d’utiliser plusieurs touches en même temps afin de diriger votre personnage et contrôler le jeu sans que ce l’ordinateur ne bug.

Une souris spécial gaming

Les gamers peuvent aussi profiter de souris créée spécifiquement pour les jeux en ligne. Ces derniers disposent de curseur spécifique en laser qui permet une meilleure sensibilité et donc une maniabilité unique pendant le jeu.

Le design de cet accessoire est également différent. C’est généralement une souris assez carrée, moderne et prisée pour sa légèreté. Pour des raisons pratiques, on optera pour les sans-fils. En plus de permettre une liberté de mouvement optimale, ces dernières impactent sur la mise en place de votre espace de travail. De toute façon, la différence de prix n’est que minime.

Un ordinateur puissant pour éviter les bugs

La performance de votre ordinateur est également d’une importance cruciale pour votre réussite sur les plateformes de jeu. Outre la taille de la mémoire vive, il faudra également comparer la qualité et le modèle de carte graphique. Il en va notamment de la qualité de l’image, mais aussi de la rapidité de votre appareil.

Pour autant, il n’est pas obligatoire d’investir dans un ordinateur de bureau. Les PC portables sont nombreux à profiter de la configuration nécessaire pour vous faire profiter d’une bonne expérience de jeu. Ces derniers ont l’avantage d’être pratiques et de disposer d’une connexion WiFi.

Afin de minimiser les dépenses en la matière, vous pouvez entre autres opter pour un ordinateur de seconde main. Avec la garantie « reconditionnée à neuf », vous aurez un PC performant et de qualité, qui vous durera tout de même des années.

Attention toutefois, peu importe les capacités de votre ordinateur, il est certains jeux auxquels vous ne pouvez pas participer avec un portable sur certaines toiles. S’informer avant d’acheter est donc de mise pour éviter les mauvaises surprises.

Un écran géant pour une immersion totale dans le jeu

Pour une immersion totale dans le jeu, la taille de votre écran est d’une grande importance. Toutefois, la question ne se pose pas si vous avez choisi un PC portable. Avec un ordinateur de bureau, vous pourriez investir dans un écran allant jusqu’à 42 pouces pour une meilleure expérience dans le jeu.

Outre la taille de l’écran, la qualité de l’image et du son est d’une importance capitale. Il en est de même pour les branchements et les connexions. Il ne s’agit pas uniquement d’avoir une prise HDMI comme pour les écrans de télévisions simples.

Fiez-vous aux grandes marques lors de votre choix d’appareil. Ces dernières proposent des matériels de qualité et des garanties qui s’étalent sur plusieurs mois. De quoi vous rassurer.