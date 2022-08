C'est quoi une assurance multirisque ?

Aujourd'hui, il existe autant de compagnies d'assurance que de types d'assurance. En fait, presque tout peut être assuré, des choses les plus importantes aux plus insignifiantes. Il est donc important de savoir quelle police d'assurance souscrire en fonction du cas. L'assurance multirisque est l'une des plus populaires auprès des assurés qui profitent de ses nombreux avantages. Découvrons ensemble son importance et les différents sinistres qu'elle couvre.

Qu’est-ce que l’assurance multirisque ?

L'assurance multirisque est une assurance qui couvre la réalisation de plusieurs risques à la fois. Elle peut être souscrite par une personne physique ou tout type d'entreprise (artisan, commerçant, profession libérale, association...). Ce type d'assurance protège les biens, les équipements et les biens immobiliers contre toutes les formes de dommages. En cas de dommages, par exemple, certaines assurances prévoient le versement d'une indemnité ainsi qu'une assistance pour les réparations urgentes. Ces dommages comprennent, entre autres :

Catastrophes naturelles ;

Incendie ;

Cambriolage ;

Dégâts des eaux ;

Tempête, grêle ;

Attentat ;

Dommages électriques....

L’assurance multirisque peut être souscrite directement ou en complément d’un autre type d’assurance. C’est généralement le cas dans une assurance multirisque automobile.

Les différents types d’assurance multirisque

Selon les catégories d'assurance, il existe plusieurs types d'assurance tous risques :

Assurance multirisque automobile

L'assurance tous risques automobile est une police d'assurance qui couvre certains dommages à votre véhicule et celui de tiers personnes. Elle est : obligatoire pour les véhicules loués et pour les véhicules qui sont actuellement, payés par un prêt. L'assurance tous risques est une assurance complémentaire, c'est-à-dire une garantie facultative qui peut être ajoutée à une police d'assurance.

Pour une protection maximale, vous pouvez combiner l'assurance tous risques avec une assurance responsabilité civile et une assurance collision. Vous pouvez choisir également une assurance automobile qui offre une souplesse d'utilisation et une couverture spécialement conçue pour ces voitures.

Assurance multirisque voyage

L'assurance multirisque voyage est un contrat qui vous permet de bénéficier d'une couverture étendue lors de votre séjour à l'étranger. En effet, lorsque vous quittez la France, vous devez vous protéger contre tous les événements qui pourraient gâcher votre voyage. Ces évènements peuvent être médicaux (accident, maladie, etc.) ou non (vol de vos bagages, perte de vos biens personnels, frais de justice à l'étranger, etc.). On parle tout simplement d'assurance multirisque, car elle combine plusieurs garanties. Celles-ci étant destinées à vous « protéger » contre un large éventail de sinistres.

Assurance multirisque habitation

L'assurance habitation a pour but d'indemniser les victimes d'un sinistre qui a pu se produire pendant l'occupation d'un logement. Ceci par le biais d'une indemnisation sous forme de sommes d'argent versées aux titulaires du contrat d'habitation. Les compagnies d'assurance assurent une compensation à hauteur des dommages subis.

L'assurance multirisque habitation comprend de nombreuses garanties. Celles-ci vous permettant d'être couvert pour tout ou partie des dommages pouvant survenir dans votre logement. C'est une assurance indispensable pour vos biens personnels (mobiliers) mais aussi pour vos biens immobiliers (votre maison).

De plus, tout contrat d'assurance multirisque habitation couvre la Responsabilité Civile de ses assurés. Ce qui permet ainsi d'indemniser un tiers s'il est, victime d'un sinistre dû à votre faute. Cela peut être un incendie ou un dégât des eaux qui se serait propagé aux voisins par exemple.

Assurance multirisque professionnel

Comme son nom l'indique, les assurances multirisques sont multiples, et donc adaptées aux besoins de l'entreprise. Parmi les nombreuses possibilités, on trouve :

Garantie des locaux professionnels,

Responsabilité civile de l'entreprise,

Protection informatique du matériel et des données,

Couverture financière, perte d'exploitation, assurance-crédit,

Protection juridique professionnelle,

Les périodes d'accroissement d'activité permettant d'augmenter les indemnités journalières,

La valeur des biens assurés, les liquidités détenues pendant ces périodes.

Les risques couverts sont : l'incendie, les dégâts des eaux, l'explosion, la tempête, la grêle, le bris de glace, le vol, le vandalisme, les dommages électriques, etc. Vous pouvez généralement choisir votre niveau d'indemnisation. Il se peut que vous ayez une franchise à payer. L'assurance multirisque professionnelle est : régie par le Code civil. Ce qui détermine les conditions d'engagement de la responsabilité civile professionnelle.