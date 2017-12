Home » Actu Formation, choisissez la voie environnementale Actu Formation, choisissez la voie environnementale

On ne le répètera jamais assez, les métiers liés á l'environnement et au développement durable sont des métiers d'avenir. Politiques environnementales, réglementations internationales, accords entre pays, l'avenir de notre planète est l'affaire de tous, tant des états que des citoyens. Aussi, pourquoi ne pas en faire son métier ?

Les métiers de l'environnement et du développement durable

Responsable Qualité-Sécurité-Environnement, Responsable Développement Durable, Responsable Environnement au sein d’une entreprise, ou d'une collectivité, Consultant en réglementation environnementale, Chef de projet en Eco-entreprise (traitement de l’eau, dépollution des sols, etc…), Responsable RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ou encore Responsable d’un bureau d’études sont parmi les métiers que compte le champ environnemental et durable. Ces métiers, en lien avec une réalité, la protection et la sauvegarde de notre planète, se pratiquent tant en entreprise qu'en collectivité. En effet, les entreprises aujourd'hui, doivent pouvoir répondre á une double équation, être compétitive et respecter l'environnement, une formule sinon magique, presque obligatoire.

Choisir une formation courte

Le marché de l'emploi n'est bien évidemment pas qu'ouvert aux jeunes diplômés de formations longues. Les entreprises et autres collectivités locales ont besoin de tous types de compétences. Les bac+2 / BTS sont les bienvenus dans le monde de l'environnement. En effet, beaucoup de postes de types Technicien Eaux et Forêts, Technicien Gestion des Espaces Naturels, Animateur Nature, Agent Technique de l’Environnement ou encore Garde Nature sont proposés en entreprise ou collectivité et sont accessibles après une formation BTS GPN, Gestion et Protection de la Nature.

Prendre en compte les contraintes environnementales et excercer un métier dans le domaine de l'environnement et du développement durable, se préparer aux concours de l'environnement et mettre ses compétences au service des collectivités, ou encore poursuivre sa formation avec un bachelor en environnement par exemple, sont autant de possibilités qui s'ouvrent aux étudiants en environnement et développement durable après l'obtention d'un BTS.

Mais quelle que soit la solution choisie, cette dernière sera toujours au service de l'environnement et de la sauvegarde de notre planète.