Qu'est-ce qui fait de Lyon la ville la plus chère derrière Paris?

Le classement des villes les plus chères de cette année a déjà été publié. Parmi les villes européennes, Paris et Lyon se suivent comme deux sœurs inséparables. Une fois de plus et sans surprise, Lyon est la ville la plus chère derrière Paris. Si le classement de Paris en bonne place ne surprend que très peu, celui de Lyon soulève par contre quelques interrogations. Qu’est-ce qui fait que Lyon est la ville la plus chère après Paris ? Les raisons qui le justifient ne manquent pas.

Une ville où il y a de nombreux sièges d’entreprises

La ville de Lyon concentre à elle seule un grand nombre de sièges d’entreprises. On retrouve un bon nombre d’entreprises françaises, mais pas que. En effet, en raison de la proximité de la ville avec la mer, cette ville attire aussi de nombreuses entreprises étrangères qui établissent leur siège dans cette métropole. Lyon est donc la 2e métropole économique de la France. Cet atout dont dispose la ville fait qu’elle attire de nombreux cadres, ainsi que d’autres travailleurs. Lyon est l’une des villes les plus attractives d’Europe, et cela influence grandement le coût de la vie.

Une ville qui offre de nombreuses opportunités

À Lyon, les opportunités dont on peut bénéficier sont diverses et variées. Que ce soit dans l’industrie, l’alimentation, la restauration, le commerce, l’immobilier, les finances, etc., il existe des opportunités d’affaires et de travail dont on peut bénéficier facilement. Lyon se trouve ainsi être l’une des rares villes où le taux de chômage est le plus faible. Le taux de chômage est inférieur à 9 % alors que sur l’ensemble du pays, il est inférieur à 10 %. C’est dire qu’à Lyon, le travail est disponible en quantité suffisante. Ce sont les secteurs comme le commerce, la restauration, et les finances qui offrent le plus d’opportunité. Par ailleurs, des projets de constructions urbaines sont prévus dans la ville, ce qui lui confère un fort potentiel en matière d’emplois et de développement. Il est facile de faire carrière à Lyon, et cela influe sur le coût de la vie, car les salariés sont pour la plupart bien payés.

Le prix de l’immobilier en hausse

Les nombreux avantages dont dispose la ville de Lyon en font un endroit où la demande immobilière que ce soit pour l’achat ou la location est très forte. Si cela permet de créer encore plus de logements et donc de favoriser l’emploi, la très forte demande favorise aussi la hausse des prix dans l’immobilier. En effet, pour s’offrir un logement à Lyon avec AGDA, il faut disposer d’un budget important, surtout pour certains quartiers de la ville. Le prix de l’immobilier est plus élevé que dans la plupart des autres villes françaises, mais moins qu’à Paris ; ce qui permet à la ville de conserver son attractivité par rapport à Paris, tout en étant l’une des plus chères au monde. L’immobilier contribue donc de manière significative à faire de la ville de Lyon la plus chère après Paris.

Une ville agréable où il fait bon vivre

À la question de savoir, quelle est la ville où vous avez envie de vivre, de nombreuses personnes, et de nombreux Parisiens répondent Lyon. En effet, Lyon offre de nombreuses opportunités et notamment le taux de chômage qui y est très faible. De nombreux sièges d’entreprises s’y trouvent, ce qui permet de trouver rapidement du travail, même en tant que cadre. La ville en elle-même est belle et possède de nombreux restaurants où le repas est plus ou moins cher selon le lieu. Le réseau de transport en commun de la ville est l’un des plus performants et efficace du pays, et la ville se situe à seulement 2 heures de Paris. Tous ces atouts font de Lyon l’une des villes où il fait bon vivre. C’est la raison pour laquelle Lyon est la ville la plus chère après Paris.