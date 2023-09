Boire du café le matin : bonne ou mauvaise idée ?

Vous avez pris l'habitude de boire votre café le matin, mais vous vous demandez si c'est une bonne idée ? Que ce soit au niveau de la digestion ou de l'apport en nutriments, la caféine peut avoir un certain nombre d'effets. Voici tout ce qu'il y a à savoir sur la consommation de café le matin et ce qu'elle peut avoir comme conséquences.

Pour quel type de café opter le matin ?

Les effets et les arômes du café peuvent changer en fonction du type de ce dernier. Un robusta aura par exemple un goût plus prononcé, mais avec moins d'acide chlorogénique. Cet élément aux propriétés antioxydantes qui donne tout son intérêt à l'arabica. Ces deux options peuvent être trouvées dans les gammes des cafés Melitta. Un café en grain arabica est optimal pour votre pause café du milieu de matinée.

Quel effet produit le café sur l'organisme quand il est bu le matin ?

Le cycle hormonal naturel d'un être humain fait que le corps produit du cortisol au réveil, ce qui nous donne de l'énergie. Combiné avec le café, cet effet dynamisant est neutralisé ou du moins va perdre de son efficacité. De plus, le corps a tendance à s'habituer à ces effets et va demander un apport toujours plus élevé quand le cortisol baisse.

Consommer de la caféine tout de suite après le réveil, c'est-à-dire à jeun, amène à la sécrétion d'acide chlorhydrique. Il s'agit d'un élément qui aide à décomposer les aliments dans l'estomac. Une libération alors que le ventre est encore vide peut amener à des effets comme :

des remontées acides ;

des ballonnements ;

des brûlures d'estomac.

Attendez donc quelques heures après le réveil avant de boire votre café et de préférence en ayant déjà mangé. L'effet de la caféine pourra être optimal sans interférer avec la production de cortisol.

Y a-t-il un danger à boire son café juste après le réveil ?

Le café est un diurétique qui stimule l'envie d'uriner. Vous en conviendrez, le consommer juste après le réveil, quand le corps est déshydraté, n'est pas une très bonne idée. L'effet laxatif de ce dernier peut également donner des douleurs au ventre, des diarrhées ou une irritation de l'intestin. L'action de la caféine sur certaines hormones peut aussi provoquer des changements d'humeur et du stress.

Quel est le meilleur moment pour boire du café ?

Le moment idéal pour boire son café est après les 3 heures qui suivent le réveil. Vous pouvez choisir de le consommer plus tôt, mais en ayant d'abord mangé quelque chose et bu de l'eau. La nourriture va protéger votre système digestif et l'eau va empêcher une forte déshydratation.

Le mieux reste de boire son café uniquement quand on se sent en manque d'énergie. Prendre son café dès le matin peut alors être contre-productif et augmenter la dépendance du corps à la caféine. Généralement, le taux de cortisol dans l'organisme est le plus bas vers 11 heures du matin ou un peu avant midi. C'est donc l'heure où le café peut avoir l'impact le plus efficace.