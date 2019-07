Home » Actu Les idées originales pour animer les soirées et détresser Actu Les idées originales pour animer les soirées et détresser

Battements de cœur qui s’accélèrent, léger sentiment de malaise, crise d’angoisse, fatigue au saut du lit … si les manifestations diffèrent d’une personne à l’autre, une chose est sûre : le stress est devenu en quelques années un fléau pour notre société moderne (52% des salariés présentent un niveau élevé d’anxiété, 29% des salariés présentent un niveau dépressif élevé, 24 % des salariés sont dans un état d’hyperstress selon les dernières publications du cabinet conseil aux entreprises Stimulus). S’il existe quelques astuces pour gérer son stress au travail, il existe aussi des façons de maîtriser son stress au quotidien. Et s’il est bénéfique d’apprendre à respirer, de se vider la tête en faisant une petite marche, de se déconnecter des écrans, de s’adonner aux travaux manuels notamment dans la sphère privée, il est tout aussi possible de décompresser autrement et à plusieurs ! Rien de mieux qu’une soirée entre filles, entre potes, entre amis ou encore en famille pour relâcher les tensions. Le moment idéal pour laisser ses problèmes de côté et profiter d’un moment de pure détente. Pour cela, rien de tel que de faire le plein de quelques idées pour animer les soirées.

Des soirées sous le signe de la décontraction

Les jeux de société pour retrouver son âme d’enfant

« Cheap », « ringard » ou encore « enfantin », les qualificatifs ne manquent pas lorsqu’il s’agit d’évoquer les jeux de société. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, les jeux de société ne sont pas que pour les enfants, loin de là. En effet, il existe une large gamme de jeux destinés aux adultes. Et aux côtés des jeux de société cultes que sont Limite Limite, Mâche Mots, Les Loups–Garous, Concept, Killer Party, Bang, Small World en l’occurrence, le jeu de Trois œufs sur la tête d’un Canard promet plus particulièrement une soirée sous le signe des fous-rires et des crampes aux abdos. Un jeu d’ambiance devenu un must-have pour celles et ceux qui souhaitent passer une soirée hilarante et faire fi du stress. De l’apéro au dessert, chacun pourra alors improviser un discours hilarant et drôle en combinant plusieurs cartes décrivant une situation (« à l’hôpital quand tu as une figurine de Chewbacca coincée dans le rectum » par exemple), un mot à papa (« bijou » par exemple) et un mot de merde (« bifler » par exemple).

L’escape game pour s’évader du quotidien

Répandues dans le monde entier tel de la poudre à canon au début des années 2010, toutes les grandes villes possèdent aujourd’hui des salles d’escape game. Généralement limités à 1 heure, les jeux d’évasion permettent de jouer et d’endosser un rôle autour d’un scénario et d’un décor en lien avec le thème. Le groupe alors enfermé dans une pièce doit chercher les indices qui s’y cachent, résoudre des énigmes pour en sortir. Un dépaysement garanti et l’occasion surtout de s’amuser dans un décor immersif. À plus forte raison qu’il existe différents niveaux de jeux du débutant au confirmé et que tous les scénarios sont possibles : s’échapper des griffes d’un psychopathe, retrouver un inventeur excentrique, remonter le temps pour mettre fin à une épidémie dans le présent, braquer un casino, s’échapper d’une prison, faire une expédition forestière qui vire au cauchemar ou encore participer à une opération de sauvetage en immersion dans un sous-marin.

Le karaoké pour procurer des émotions et du plaisir

Inventé sous l’impulsion de Mitch Miller dans les années 50, le karaoké que l’on connait aujourd’hui se démocratise et connait une apogée dans les années 90. Bien qu’il ne soit jamais vraiment tombé en désuétude, le karaoké revient en force avec les émissions de télé-crochets et les comédies musicales à succès dans les années 2000. Et à l’image du sweat, du bombers, des lunettes de soleil ultra-slim, des bijoux néon, des chouchous notamment, ces must have des années 90’s qui jouent les prolongations dans les dressings, le karaoké ne nous quitte pas et accompagne encore une décennie après son succès celles et ceux qui souhaitent passer un bon moment. Le karaoké est alors le lieu idéal pour se lâcher, révéler au grand jour le Calvin Harris ou la Beyoncé qui sommeille. Une idée d’autant plus sympa qu’il est possible d’organiser un karaoké sans sortir de chez soi.

Pour finir, il existe bien d’autres classiques d’animation de soirée à l’image du jeu de mimes, des jeux « qui suis-je ? », « gages » notamment. Bien entendu, il est aussi possible d’envisager une soirée ciné à thème voire de transformer le repas en expérience culinaire où tout le monde participe. Le tout est de trouver l’activité qui apportera cette touche d’originalité, mais aussi pour vaincre le stress le temps d’une soirée.