5 astuces pour payer moins cher votre fioul domestique

Le fioul est aujourd'hui l'un des types d'énergie de chauffage les plus utilisés en France. Une part importante des foyers français utilise le fioul pour le chauffage des différentes pièces du logement et pour produire de l'eau chaude sanitaire. Comme il s'agit d'une dépense incontournable tout au long de l'année, réaliser des économies sur le prix du fioul aura un impact important sur vos finances. Heureusement, il existe des solutions efficaces pour y parvenir. Nous vous donnons 5 habitudes à adopter pour payer moins cher votre fioul domestique.

Comparez les prix de différents fournisseurs de fioul domestique

Les différents fournisseurs de fioul domestique appliquent des tarifs variables que vous devez comparer. Vous pouvez vous renseigner sur le prix du fioul sur des plateformes en ligne proposant de comparer rapidement les offres des fournisseurs de fioul domestique. En effet, les services proposés par ces prestataires vous permettent de trouver l'offre la plus avantageuse selon vos besoins et votre zone géographique.

Grâce aux services d'un comparateur de fioul en ligne, vous allez pouvoir trouver l'offre la plus intéressante pour vous. De plus, une fois que vous aurez trouvé le prix le plus bas, vous pourrez effectuer votre commande à travers le site pour gagner du temps. De manière générale, l'outil en ligne va se baser sur votre zone géographique, la quantité de fioul dont vous avez besoin et l'évolution du prix du fioul dans les différentes régions de France pour trouver l'offre la plus avantageuse pour vous.

Achetez votre fioul au meilleur moment

En pratique, notez qu'il n'y a pas vraiment de moment parfait pour acheter votre fioul domestique. En effet, son prix dépend de plusieurs facteurs qui peuvent changer du jour au lendemain. Toutefois, notez qu'en général, les prix sont beaucoup plus intéressants à la basse saison, quand la demande est décroissante. Les tarifs ont ainsi tendance à baisser au printemps et en été. En hiver, la demande est en hausse et si l'offre ne parvient pas à la couvrir, le prix risque d'exploser.

En revanche, cela ne veut pas dire que le fioul est toujours cher en hiver. En effet, il arrive qu'une baisse des prix ait lieu durant cette saison, selon l'offre et la demande. Le meilleur moyen de vous assurer d'acheter votre fioul au meilleur prix est de surveiller l'évolution des tarifs sur les sites spécialisés qui affichent les prix instantanément et même ceux des périodes passées à titre de référence. Avant de procéder à la commande de votre fioul, pensez à consulter le prix dans les différentes régions de France plusieurs jours d'affilée. Vous trouverez ainsi le bon moment pour passer votre commande et payer moins cher.

Faites des commandes plus avantageuses pour votre fioul

Lorsque vous achetez votre fioul, notez que plus vous commandez un volume de fioul domestique important, plus le prix est intéressant. En effet, comme pour toutes choses, l'achat en grosse quantité est récompensé par un prix réduit. Ce prix dégressif du fioul s'explique notamment par le fait que les frais de livraison sont répartis sur une quantité plus importante. Si vous en avez le budget et si la capacité de stockage de votre cuve le permet, achetez le plus de fioul possible en une seule fois. De plus, cela réduira la fréquence de l'achat, ce qui vous permettra de faire des économies.

De plus, vous pouvez réaliser une commande groupée. Dans ce cas, vous vous mettrez à plusieurs (voisins, famille, amis…). Vous allez ainsi pouvoir bénéficier de remises liées à une commande en grande quantité. Par ailleurs, vous ne devez pas attendre le dernier moment (quand votre cuve est vide) pour faire votre achat. En prenant de l'avance dans votre commande, vous allez pouvoir comparer les prix et attendre le moment idéal pour faire des économies. De plus, les commandes en urgence impliquent souvent des frais plus importants. En effet, vous risquez de devoir payer votre fioul au prix fort, sans avoir vraiment le choix.

Assurez-vous que votre chaudière est en bon état de marche

L'état de votre chaudière est aussi déterminant pour limiter la quantité de fioul consommé. Pour réduire votre consommation, vous devez entretenir régulièrement vos installations de chauffage. Vous allez espacer l'achat de fioul domestique et allez réaliser des économies significatives. Avec des appareils qui ne fonctionnent plus correctement, vous risquez de faire une surconsommation de combustible. Faites appel à un professionnel pour vérifier que votre chaudière à fioul est bien réglée et en parfait état.

D'ailleurs, la maintenance est très importante pour assurer la longévité de vos installations et éviter les pannes. De plus, l'entretien de la chaudière par un professionnel qualifié une fois par an est une obligation légale en France. Si vous constatez une hausse anormale de la consommation de fioul, vous devez faire appel à un professionnel pour écarter la possibilité d'une fuite. Si besoin, il pourra réparer l'installation et remettre tout en ordre pour revenir à une consommation normale ou même limitée.

Achetez votre fioul au bon endroit !

Comme nous l'avons évoqué, le prix du fioul varie d'un fournisseur à un autre et d'une région à une autre. Le prix du fioul en France dépend de plusieurs facteurs, et principalement de la zone d'habitation, d'où la variation des prix selon la zone géographique. Il peut ainsi être intéressant de commander auprès d'un fournisseur situé dans un autre département ou même dans une autre région. Cette différence des prix appliqués dans les différentes régions s'explique aussi par les coûts logistiques des fournisseurs.

En effet, certains peuvent s'approvisionner dans des raffineries et dépôts à proximité alors que d'autres doivent parcourir des distances bien plus longues. Comme le fioul est transformé dans des raffineries avant d'être revendu aux distributeurs, puis distribué aux foyers français, les distances entre ces différents parcours influencent le prix auquel vous allez acheter votre fioul. Vous pouvez de plus trouver un prix plus intéressant dans une autre ville où la demande est moins importante. Ne vous contentez pas de comparer les prix des distributeurs de votre ville quand vous achetez votre fioul.