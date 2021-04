Home » Finance Comment puis-je échanger gratuitement ? Finance Comment puis-je échanger gratuitement ?

Qu’ est-ce que le Freetrade ?

Freetrade a été lancé en 2018 dans le but simple de rendre le commerce boursier et la propriété d’actions accessibles et abordables. Il n’y a pas de calculatrices, guides ou recherches de fantaisie sur l’offre comme ceux fournis par des piliers d’investissement tels que Hargreaves Lansdown et AJ Bell, mais ce que vous obtenez est un compte de trading d’actions à faible coût qui vous permet de constituer un portefeuille à partir de seulement £1, uniquement via une application smartphone. Vous pouvez même détenir vos actions dans une ISA de sorte que tous les intérêts et dividendes soient exonérées d’impôt.

Elle a été fondée par Adam Dodds et Davide Fioranelli, qui travaillaient tous deux auparavant dans le domaine du financement d’entreprise pour KPMG. Les points de vente uniques de la plateforme est que son application permet aux utilisateurs d’acheter et de négocier des actions réelles avec zéro commission ou frais via leur smartphone.

Freetrade a attiré un nombre fidèle de plus de 250 000 utilisateurs enregistrés. Beaucoup ont contribué à des rounds de crowdfunding qui ont recueilli plus de 10 millions de £ et la plateforme a a également bénéficié d’un investissement de 7,5 millions de dollars de série A de l’un des plus grands fonds de capital de risque axés sur la technologie d’Europe, Draper Esprit.

Le trading d’actions peut être coûteux sur les plateformes d’investissement traditionnelles de bricolage. Cela s’explique principalement par le fait que les fournisseurs comme Hargreaves Lansdown, AJ Bell et Interactive Investor se concentrent davantage sur les fonds.

En revanche, Freetrade se concentre uniquement sur les actions. Vous pouvez créer votre propre portefeuille à partir de seulement £1 et il n’y a pas de frais pour l’achat ou la vente et les transactions sont instantanées. Vous pouvez acheter des actions dans des sociétés cotées au Royaume-Uni et aux États-Unis ainsi que des fonds négociés en bourse (FNB). Il n’y a rien à payer pour un compte de négociation de base autre que les droits de timbre et les frais de fonds pour les FNB. La détention de vos actions dans une ISA coûtera 3£ par mois. Il y a deux options pour déposer de l’argent liquide. Configurez un virement bancaire ou effectuez un paiement direct à partir d’une carte de débit ou de crédit.

Il peut y avoir une attente pour qu’un virement bancaire soit effacé, mais un paiement par carte sera ce qui signifie que vous pouvez commencer à trader tout de suite. Vous pouvez retirer des fonds de Freetrade vers le même compte bancaire en transférant gratuitement depuis l’application. Un retrait standard prendra trois à cinq jours ouvrables. Vous pouvez également demander un retrait le jour même en envoyant un message au service de chat en direct de Freetrade. Les retraits le jour même coûtent 5£ et doivent être demandés avant 14h00. Les liquidités provenant de placements vendus ne peuvent être demandées pour retrait tant que l’argent n’a pas été réglé. Ceci est terminé deux jours après l’exécution de la transaction.

Freetrade a un site où vous pouvez trouver des informations sur la plate-forme, lire les commentaires et discuter avec d’autres utilisateurs sur son forum. Mais la seule façon d’ouvrir un compte est de télécharger son application Apple ou Android sur votre smartphone. Cela signifie que la plate-forme n’est vraiment que pour ceux qui sont habitués à utiliser une application pour gérer leur argent et bien sûr vous aurez besoin de suffisamment d’espace de stockage pour le télécharger. Le processus de configuration ne prend que quelques minutes. Vous commencez par entrer votre e-mail et vous recevrez un code de vérification pour activer votre compte.

Une fois que vous avez entré vos données personnelles telles que votre nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance nationale, vous êtes prêt à commencer la négociation. Les utilisateurs peuvent transférer des fonds en configurant un compte bancaire lié ou effectuer un paiement à l’aide d’Apple ou GooglePay. L’application vous permet de rechercher des actions et des FNB, de voir les prix et les performances sur une journée, une semaine, un mois ou tout le temps et de voir les entreprises les plus populaires. Une fois que vous avez investi, vous pouvez également surveiller la performance de votre portefeuille et acheter et vendre via l’application. Le processus d’achat et de vente est affiché de manière conviviale, montrant le cours de l’action et la quantité de l’action que vous recevrez en fonction du montant que vous souhaitez acheter.

Fonctionnalités Freetrade

Investissement sans commission – Les plateformes d’investissement de bricolage peuvent facturer de 1£ à plus de 10£ par transaction pour ceux qui achètent et vendent des actions. Freetrade ne facture rien pour le commerce d’actions.

– Les plateformes d’investissement de bricolage peuvent facturer de 1£ à plus de 10£ par transaction pour ceux qui achètent et vendent des actions. Freetrade ne facture rien pour le commerce d’actions. Faible investissement minimum – Vous pouvez commencer à investir dans des actions à partir de seulement 1£.

– Vous pouvez commencer à investir dans des actions à partir de seulement 1£. Plus de 600 actions britanniques, américaines et ETF – Investissez dans certaines des sociétés cotées les plus importantes et les plus connues au monde telles que Google, Facebook et Apple ou essayez de repérer des étoiles montantes.

– Investissez dans certaines des sociétés cotées les plus importantes et les plus connues au monde telles que Google, Facebook et Apple ou essayez de repérer des étoiles montantes. ISA – Gagnez des intérêts et des dividendes sur des actions en franchise d’impôt par l’intermédiaire d’une ISA Vous pouvez également transférer de vieux fonds ISA sur votre compte Freetrade.

– Gagnez des intérêts et des dividendes sur des actions en franchise d’impôt par l’intermédiaire d’une ISA Vous pouvez également transférer de vieux fonds ISA sur votre compte Freetrade. Partage gratuit – Recommandez à un ami à Freetrade depuis l’application et vous recevrez une part gratuite dans une entreprise d’une valeur comprise entre 3 et 200£. Cela pourrait être un bon moyen d’exposer les stocks de haute volée.

– Recommandez à un ami à Freetrade depuis l’application et vous recevrez une part gratuite dans une entreprise d’une valeur comprise entre 3 et 200£. Cela pourrait être un bon moyen d’exposer les stocks de haute volée. Les avantages pour les actionnaires – Certaines entreprises offriront aux actionnaires des freebies une fois que vous gagnez un montant minimum. Par exemple, si vous possédez 500 actions dans Fuller Smith & Turner, vous pouvez obtenir une carte de réduction pour ses pubs et hôtels.

Combien Le Freetrade coûte-t-il ?

Une ventilation des coûts de Freetrade.

Coût du libre-échange Métiers de base Gratuit Compte de base Gratuit ISA avec compte plus Gratuit ISA avec base compte £3 par mois Freetrade Plus 9,99 £ par mois EPPP 9,99 £ par mois Virement bancaire le jour même £5 Virement bancaire standard Gratuit Taux Forex Taux au comptant plus 0,45%

Le compte Basic de Freetrade est gratuit. Il vous permet d’acheter, de vendre et de détenir des actions. Si vous souhaitez gagner vos intérêts et vos dividendes en franchise d’impôt, vous devrez ouvrir une ISA, qui coûte 3£ par mois à courir. Freetrade facture également 5£ pour les virements bancaires le jour même. Si vous achetez des actions américaines, le taux de change sera également reflété dans le prix. Ceci est basé sur le prix plus 0,45%.

Freetrade

Plus Freetrade plus est un abonnement payant qui donne aux utilisateurs accès à plus de stocks, collections exclusives, fonctionnalités supplémentaires telles que des alertes « stop-loss » et un service client prioritaire. Les utilisateurs Freetrade plus gagnent 3 % d’intérêt (mensuel) sur les espèces ainsi que l’accès à une ISA d’actions et d’actions (normalement facturée à 3£ par mois). Le prix du service d’abonnement est de 9,99£ par mois.

Le service de base de Freetrade est gratuit, mais il génère des revenus de ses frais mensuels pour les ISA ainsi que des frais pour les virements bancaires le jour même. Elle gagne également de l’argent grâce à son service d’abonnement Freetrade Plus.

Freetrade est-il sûr ?

Freetrade est réglementée par l’Autorité de conduite financière, de sorte qu’elle doit respecter les règles de séparation de l’argent des clients et de traiter les clients équitablement. Vous pouvez vous plaindre à la fois auprès de la plateforme et du service d’ombudsman financier si vous n’êtes pas satisfait de l’offre. Jusqu’à 85 000£ de votre argent seront également protégés par le Services Compensation Scheme si Freetrade devient insolvable. Les pertes résultant d’une mauvaise performance de placement ne sont pas couvertes et vous êtes donc entièrement responsable des décisions de placement que vous prenez.

Alternatives au libre-échange

Freetrade vs Tirelire

Freetrade peut offrir un moyen peu coûteux d’investir dans des actions, mais vous pouvez vous exposer aux marchés sans trop d’efforts en utilisant Moneybox. L’application Moneybox relie à votre compte bancaire et arrondit vos dépenses, mettant votre monnaie de rechange dans un choix de produits allant d’un compte d’épargne à une ISA Lifetime ou actions et actions. Son produit d’épargne et son ISA Lifetime sont gratuits tandis que les actions et les actions ISA pourraient être moins chères que celles de Freetrade à seulement 1£ par mois — dispense pour les trois premiers mois – mais elle facture des frais de plateforme de 0,45 %. L’ISA Moneybox investit dans des fonds plutôt que des actions et peut devenir plus coûteuse en fonction des frais sous-jacents et de la stratégie choisie. Les utilisateurs de Moneybox peuvent également investir leur variation de rechange dans une pension qui coûte 0,45 % par mois jusqu’à 100 000£ et 0,15 % de plus de 100 000 livres, plus les frais de fonds. Lisez notre avis Moneybox.

Freetrade vs Prune

Il peut être difficile de déterminer combien vous pouvez vous permettre d’investir sur les marchés financiers. Plum aide en analysant vos dépenses et en utilisant son algorithme pour décider combien il vous reste à investir ou à économiser. Plum vous permet d’investir dans des actions ou un mélange d’actions et d’obligations. Investir dans une ISA avec l’application coûte 1£ par mois, dont la première est gratuite, avec des frais de gestion de 0,15 % pour les fonds. Les charges du fonds varient de 0,08 % à 0,9 %. Lisez notre revue Prune.

L’ appli Freetrade est fortement notée sur les App Store Apple et Google Play, avec un classement de 4,7 et 3,8 étoiles respectivement. Elle a été nommée la meilleure plateforme de trading en ligne aux British Bank Awards 2020.

Le site d’examen indépendant Trustpilot l’évalue 4,1 sur 5.0 atteignant un statut de « Great ». Le majorité ou 71 % le classent comme excellent et citent son application conviviale et son bon service à la clientèle. Environ 19% l’évaluent comme pauvre ou mauvais, soulevant des problèmes individuels tels que les paiements ne parviennent pas à l’application ou ne peuvent pas télécharger sur un nouveau téléphone si un appareil se perd.

Avantages

Installation facile – Vous pouvez être investi sur les marchés boursiers en quelques minutes grâce à un processus de configuration rapide et simple.

– Vous pouvez être investi sur les marchés boursiers en quelques minutes grâce à un processus de configuration rapide et simple. Conviviale – L’application n’est pas trop complexe et est divisée en cinq sections simples. Consultez votre portefeuille, découvrez comment votre argent est réparti entre les secteurs, recherchez et affichez des informations sur les actions et les FNB les plus populaires, consultez votre activité récente et recharge votre compte. Tout cela peut être fait rapidement sur votre application smartphone.

– L’application n’est pas trop complexe et est divisée en cinq sections simples. Consultez votre portefeuille, découvrez comment votre argent est réparti entre les secteurs, recherchez et affichez des informations sur les actions et les FNB les plus populaires, consultez votre activité récente et recharge votre compte. Tout cela peut être fait rapidement sur votre application smartphone. Faible coût – Le trading d’actions peut souvent être coûteux sur les plateformes d’investissement traditionnelles, mais Freetrade a supprimé toute commission, ce qui signifie que vous pouvez détenir vos actions dans un ISA.

trading d’actions peut souvent être coûteux sur les plateformes d’investissement traditionnelles, mais Freetrade a supprimé toute commission, ce qui signifie que vous pouvez détenir vos actions dans un ISA. Communauté – Vous pouvez obtenir des conseils et des astuces d’autres utilisateurs via le blog de Freetrade régulièrement mis à jour. Il comprend également des mises à jour du personnel de la plateforme.

Contre

Risque de pertes – La clé d’un investissement réussi est la diversification. L’inconvénient de l’application étant si convivial est qu’il peut être facile d’acheter des actions que vous aimez mais pas obtenir le bon équilibre, ce qui pourrait signifier si un secteur a un problème votre portefeuille entier pourrait s’effondrer. Il n’y a pas beaucoup d’avertissements clairs sur le risque de perte lors de l’achat d’actions sur l’application. Il peut également être facile de devenir accro en raison de la facilité d’achat et de vente d’actions. Il peut être utile pour l’application de fixer des limites de paiement similaires aux sites de jeu.

– La clé d’un investissement réussi est la diversification. L’inconvénient de l’application étant si convivial est qu’il peut être facile d’acheter des actions que vous aimez mais pas obtenir le bon équilibre, ce qui pourrait signifier si un secteur a un problème votre portefeuille entier pourrait s’effondrer. Il n’y a pas beaucoup d’avertissements clairs sur le risque de perte lors de l’achat d’actions sur l’application. Il peut également être facile de devenir accro en raison de la facilité d’achat et de vente d’actions. Il peut être utile pour l’application de fixer des limites de paiement similaires aux sites de jeu. Manque de recherche – D’autres plateformes disposent de nombreux outils de recherche pour vous permettre de découvrir les performances d’une entreprise et les mises à jour récentes des marchés boursiers pour avoir une idée de la progression de l’action et de ce que l’avenir pourrait tenir. Freetrade offre des graphiques montrant le cours historique de l’action, mais peu d’autres. Ses blogs vous conseillent de faire vos recherches et aussi de mettre en évidence le type de facteurs à rechercher, mais tout cela doit être effectué par vous-même, en dehors de l’application.

– D’autres plateformes disposent de nombreux outils de recherche pour vous permettre de découvrir les performances d’une entreprise et les mises à jour récentes des marchés boursiers pour avoir une idée de la progression de l’action et de ce que l’avenir pourrait tenir. Freetrade offre des graphiques montrant le cours historique de l’action, mais peu d’autres. Ses blogs vous conseillent de faire vos recherches et aussi de mettre en évidence le type de facteurs à rechercher, mais tout cela doit être effectué par vous-même, en dehors de l’application. Limites sur les actifs et les produits – Un fonds est un moyen efficace d’accéder à un panier d’actions diversifiées, mais vous êtes limité aux actions et aux ETF sur le libre-échange uniquement en provenance du Royaume-Uni et des États-Unis. Cela peut englober la plupart des entreprises mondiales, mais cela signifie que vous manquez les sociétés cotées en Europe continentale et sur les marchés émergents. De plus, il n’y a pas d’option de retraite comme une pension personnelle auto-investie.

Conclusion

Freetrade aide à faire sortir le courtage de valeurs des bureaux de la ville étouffants et entrer dans le 21ème siècle avec une application dérante et une offre peu coûteuse. Les utilisateurs doivent se rappeler que juste parce que l’application est facile à utiliser, investir dans des actions est toujours une entreprise risquée et nécessite de la recherche et de la concentration pour construire un portefeuille diversifié pour vous assurer que votre argent est versé au gooduse.