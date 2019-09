Home » Santé Arthrose : des solutions innovantes pour la soulager Santé Arthrose : des solutions innovantes pour la soulager

En France, on estime qu’1 personne sur 5 est atteinte d’arthrose après 40 ans. Un chiffre qui a tendance à augmenter et même à se généraliser aux alentours de 65 ans. Avec des douleurs aiguës au niveau des articulations, les nouvelles recherches en biotechnologie ont désormais mis au point des solutions innovantes de manière à pouvoir la soulager.

Le diagnostic de l’arthrose

Lorsqu’on parle d’arthrose, il n’est pas seulement question de la simple usure du cartilage autour des articulations. Bien au contraire, il s’agit d’une maladie inflammatoire qui provoque la dégénérescence des cellules responsables de la production du cartilage en lui-même autour des os. Ainsi, au niveau des coudes, des hanches et des genoux, des douleurs commencent à s’installer aux alentours de 40/50 ans. Et c’est d’autant plus vrai qu’avec l’âge, on voit poindre le risque d’ostéoporose autrement appelé, décalcification des os. Concernant les causes, elles peuvent être diverses et il peut autant s’agir d’un traumatisme, d’un bagage héréditaire, d’un surpoids ou d’une activité sportive excessive. Quoi qu’il en soit, les principaux traitements sont aujourd’hui médicamenteux et consistent à la prise d’anti-inflammatoires et d’analgésiques. C’est la raison pour laquelle, les nouvelles recherches en biotechnologie ont permis de mettre au point des solutions innovantes de manière à pouvoir soulager l’arthrose.

Des solutions innovantes en biotechnologie

Ces dernières années, la biotechnologie a mis l’accent sur des solutions naturelles à base de plantes. Ainsi, elle est désormais capable de proposer des compléments alimentaires à base d’orties, de frêles ou encore, de collagène et de vitamines C et B2. Avec une prise quotidienne, ces comprimés viendront agir directement sur le renforcement des articulations tout en assurant le maintien de la mobilité. Mais on trouve également un gel intra articulaire destiné à la viscosupplémentation. Ici, c’est un procédé principalement indiqué dans le cas de douleurs et lorsqu’il y a perte de la mobilité. Au niveau des genoux, des chevilles, des mains… Tous ces produits agissent en profondeur de manière à pouvoir vous rendre vos mouvements.