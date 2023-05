Apprendre à gérer l'anxiété

Lorsque l'anxiété devient chronique, elle peut causer beaucoup de problèmes dans la vie de tous les jours. Vous avez tendance à vous inquiéter pour tout et pour tout le monde, pour de bonnes raisons ou sans raison, et le moindre changement dans votre quotidien peut vous causer un grand stress et vous avez souvent peur sans vraiment comprendre les raisons.

Il ne fait aucun doute que vous souffrez d’anxiété. Mais ne vous inquiétez pas, car il y a des solutions pour vous aider à mettre fin à vos angoisses.

A lire aussi : Acheter un tapis de course pour garder la santé

Accroître votre prise de conscience

Pour gérer l'anxiété, vous devez commencer par travailler sur votre mental, notamment en reconnaissant votre stress chronique. Cela permet en effet de donner un sens aux conflits internes et à l'anxiété que vous ressentez. Grâce à une analyse et une interprétation par le thérapeute, les complexes mentaux inconscients dont vous souffrez pourront être évoqués à nouveau sans risque.

Intégration des émotions par le corps

Le travail sensoriel et l'intégration des émotions par le corps sont essentiels pour vous apprendre à mieux gérer l'anxiété. Il s'agit de transformer le vécu anxieux l'anxiété en sentiments assimilables qui disparaissent après traitement.

A lire en complément : Quel est l’intérêt des produits cosmétiques bio ?

Des exercices de respiration

Lorsque l’anxiété survient, la respiration se modifie et devient de plus en plus rapide. Reconnaître ce phénomène est déjà un pas vers le soulagement de l'anxiété.

Pratiquer une respiration plus consciente peut aider à mieux gérer ce problème. Les exercices de respiration permettent en effet de se détendre lors d’une crise de panique et parmi les plus connus, il y a la respiration abdominale et la respiration lunaire.

La respiration abdominale est très appréciée pour sa capacité à soulager les tensions et apaiser l'anxiété sans médicaments. Elle est utilisée dans la méditation et le yoga comme un levier anti-stress pour améliorer le bien-être.

Utiliser des huiles essentielles

Les huiles essentielles sont également un excellent moyen naturel de remédier à l'anxiété. D’ailleurs, l’huile mimulus est conseillée pour combattre les crises d'angoisse.

Par ailleurs, l’huile essentielle de lavande est indiquée pour calmer l’angoisse. Ses propriétés apaisantes permettent de retrouver le calme dès les premiers symptômes d'anxiété. Le fait d’en déposer quelques gouttes sur un mouchoir et inhaler l'odeur vous sera donc utile pour gérer votre anxiété.

Restez à l'écart des médias sociaux

Les médias sociaux peuvent être mauvais pour la santé : les photos qu’on ne veut pas voir, les mensonges découverts... Ces plateformes peuvent par conséquent être une source d'anxiété, selon l'usage que l'on en fait. Pour mieux gérer votre, pensez à vous éloigner de tous les éléments négatifs et concentrez-vous sur les éléments positifs.

Tout comme les médias sociaux, les actualités peuvent également avoir un effet négatif sur la santé. Certaines informations peuvent même provoquer un phénomène d'anxiété collective.

Faire du sport

Le sport est connu pour aider à réduire la pression. Dès lors, la course à pied, le football, le basket, etc. sont des activités qui permettent de se défouler et d'évacuer le stress accumulé.

Les endorphines et la dopamine libérées pendant l’activité favorisent le bien-être. Enfin, faire du sport en plein air est plus efficace car vous serez exposé à la lumière naturelle et pourrez respirer de l'air frais.

Écrire

Pour gérer l’anxiété, essayez aussi la méthode de l’écriture. En réalité, l’une des meilleures façons de réduire le stress est de mettre des mots sur ce problème. Écrire ce qui vous préoccupe peut ainsi vous apaiser et réduire votre stress.

L’écriture quotidienne est un bon moyen de soulager les symptômes de l'anxiété. Que ce soit sur papier ou sur ordinateur, elle vous aide à vous libérer de tout ce qui vous inquiète.