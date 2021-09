Home » Santé Bien entretenir ses dents : conseils et recommandations Santé Bien entretenir ses dents : conseils et recommandations

L’hygiène buccodentaire a un impact direct sur la santé du corps. Puisque tout ce que l’on consomme passe forcément par la bouche, négliger l’entretien des dents peut entraîner des maladies graves sur le reste du corps. Alors, comment bien entretenir ses dents ? C’est donc le sujet que nous allons traiter au cours de cet article.

Soin dentaire

La meilleure façon d’entretenir la santé buccodentaire est de se rendre régulièrement chez un dentiste pour s’offrir les soins appropriés. Si vous habitez dans les environs de Luxembourg, n’hésitez pas à vous offrir des soins dentaires au Luxembourg au moins tous les 3 mois. C’est ainsi que vous pouvez être sûr d’avoir des dents en parfaite santé.

Boire régulièrement

Le deuxième conseil pour bien entretenir sans santé buccodentaire est de boire régulièrement de l’eau. En plus de vous aider à éviter les tâches au niveau des dents, l’eau permet aussi d’éviter la mauvaise haleine. Selon les médecins spécialistes du sujet, il est préférable de boire directement de l’eau du robinet. Celui-ci contient des minéraux qu’on ne trouve pas dans l’eau en bouteille et l’eau minérale.

Manger du fromage

Les dentistes préconisent aussi la consommation régulière de fromage. Celui-ci sert principalement à éviter les odeurs. De préférence, dans la mesure du possible, mangez un morceau de fromage après chaque repas. Vous éviterez ainsi la mauvaise haleine.

Manger du chewing-gum sans sucre

Manger du chewing-gum permet aussi de nettoyer les dents des impuretés pouvant s’y incruster. Cependant, pour une bonne santé dentaire, il est également conseillé d’éviter les sucreries. Optez donc pour du chewing-gum sans sucre. Certaines marques proposent des chewing-gums sans sucre conçus spécialement pour entretenir la santé buccodentaire.

Se rincer la bouche avec de l’eau hydrogénée

Certes, ce n’est pas tous les jours qu’on peut s’offrir le luxe de se rincer les dents avec de l’eau hydrogénée. Toutefois, les professionnels de la santé buccodentaire le recommandent fortement. En effet, se rincer les dents avec de l’eau hydrogénée permet de nettoyer les dents. Évitez toutefois de la boire. L’eau hydrogénée peut avoir des effets indésirables sur le corps. Pensez également à le mélanger avec de l’eau pure pour éviter d’en mettre trop.

Brosser les dents avec du bicarbonate de soude

S’il existe aujourd’hui de nombreuses marques et compositions de dentifrice sur le marché, rien ne vaut le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude à une capacité abrasive et ne présente aucun risque pour la santé. Pour l’utiliser, il suffit d’en appliquer un peu sur une brosse à dents humide et de brosser les dents comme s’il s’agissait d’un dentifrice. Le bicarbonate de soude ne présente normalement aucun risque pour la santé, mais évitez d’en mettre trop et d’en utiliser trop souvent. Une fois par semaine serait amplement suffisant.

Éviter les sucres et l’amidon

Tout le monde le sait, le sucre est mauvais pour la santé et particulièrement pour la santé buccodentaire. Évitez donc d’en prendre trop souvent. Précisons également que l’amidon a le même effet indésirable que le sucre au niveau des dents. Évitez donc également cette substance.