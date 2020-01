Application pour l’impression 3D métallique

De nos jours, l’impression 3D métallique est de plus en plus utilisée. Par ailleurs, il est même possible de réaliser l’impression des objets sans aucun moule, grâce à la technique soustractive, dite aussi usinage CNC. Pour la fabrication de pièces en grande séries, le moulage par injection reste une très bonne option.

De plus, celle-ci est non seulement employée dans le secteur de l’industrie, mais aussi dans d’autres domaines d’activité car elle permet de produire facilement des pièces assez complexes.

L’aérospatiale

Effectivement, la fabrication de pièces dans ce domaine doit assurer une très grande précision. De plus, il est très important que les pièces produites soient assez légères, afin qu’elles puissent être utilisée d’une façon optimale.

Ainsi, beaucoup de grands groupes de l’aérospatiale se servent de plus en plus de l’impression 3D métal. Par ailleurs, produire des pièces ou des composants mécaniques via celle-ci est plus rentable car cela leur permet de réduire les dépenses et le gaspillage des ressources.

D’ailleurs, selon certaines estimations, trois avions sur quatre seront dotés de pièces produites par l’imprimante 3D métallique en 2021.

La santé

Le domaine de la santé bénéficie aussi de l’impression 3D métallique. En effet, certains médecins font usage de cette technologie pour fabriquer à leurs patients des implants sur mesure pour qu’ils soient parfaitement adaptés à leur anatomie. Cela représente donc un excellent atout pour les chirurgiens, puisque le fait d’avoir des implants d’une grande précision leur facilite le travail et améliore les suites opératoires des patients.

De plus, l’impression 3D métallique permet aussi aux apprentis chirurgiens de s’exercer en conditions réelles, grâce à la création d’organes dans le but de les mettre à l’épreuve ou en situation d’intervention.

L’automobile

Tout comme pour l’aérospatiale, l’impression 3D métallique permet de voir de nouveaux horizons dans le monde de l’automobile. Cette nouvelle façon de créer a donc permis de mettre en place de nouveaux types de transports qui polluent beaucoup moins et qui ne sont donc pas dangereux pour la nature.

De plus, l’impression 3D métallique a laissé cours à la créativité, puisqu’il est désormais possible de matérialiser les pièces qu’une personne a en tête et de les assembler pour obtenir un nouveau véhicule.

Bien entendu, la fabrication de celles-ci est synonyme d’une parfaite précision et de coûts plus réduits. D’ailleurs, actuellement, il existe même des voitures qui ont été fabriquées avec des éléments qui proviennent exclusivement de l’impression 3D métallique.

Recherche et développement

En effet, l’impression 3D métallique rend un énorme service aux équipes de recherche et de développement, puisqu’elle leur permet de matérialiser leurs idées en temps réel. De plus, celle-ci leur offre la possibilité de créer des prototypes pour certains produits de manière plus rapide et moins coûteuse, afin de pouvoir les valider ou les annuler sans perdre de temps.

Enfin, ce type d’impression rend également plus facile de réaliser des produits en édition limitée, voire même des produits sur mesure pour le plus grand plaisir des clients.