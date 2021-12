Home » Tech Quelle alarme pour un garage ? Tech Quelle alarme pour un garage ?

Pour protéger nos maisons on y installe des systèmes d’alarmes. Mais souvent on oublie de penser à la protection du garage. ce qui est une erreur, il est très important de protéger le garage. Vous trouverez dans cet article comment choisir votre alarme pour garages.

Avant tout, votre alarme doit répondre à des normes comme NF et A2P. En effet, ces normes confirment que votre alarme est compatible avec les exigences des assureurs. En ce qui concerne les zones de protection de votre alarme, le choix vous revient. Vous pouvez opter pour:

Une protection totale : choisir une alarme qui couvre toutes les zones de la maison y compris le garage. Cela vous permettra d’économiser.

Une protection partielle : choisir une alarme qui couvrira juste une partie de la maison

Une protection périmétrique: choisir une alarme qui couvre juste les ouvertures du garage par exemple juste les portes et fenêtres.

Quels sont les types d’alarmes pour garages ?

Il existe plusieurs types d’alarmes pour assurer la sécurité de votre garage.

Les alarmes avec fil

Une alarme avec fil est une alarme dotée d’un câble installé avec un système un peu complexe. En effet son installation est un peu complexe et requiert l’intervention d’un professionnel. l’alarme est équipée d’un détecteur très efficace . Son meilleur rapport qualité prix est l’un des critères qui poussent plusieurs personnes vers elle.

Les alarmes sans fil

Il s’agit d’une alarme de garage très facile à installer. Elle est dotée d’un détecteur très efficace. Il y a aussi les alarmes sans fil à double fréquence qui sont actuellement les meilleures des antivols sans fil. Elle continue de fonctionner même pendant une panne de courant .

Les alarmes GSM

Une alarme GSM est une alarme dotée de nouvelles technologies et qui combine les caractéristiques des alarmes sans fil et des alarmes avec fil. En effet, il est possible de le connecter au système électrique de la maison . Cela va permettre de couper l’alarme à votre entrée dans la maison pour éviter les sonneries . Il est aussi possible d’inclure un mot de passe pour votre alarme. Les derniers modèles d’alarme GSM vous donne aussi, la possibilité de télécharger une application pour contrôler votre alarme à distance.

Pour ce qui est des prix pour les alarmes, cela varie selon le modèle choisi. Il est clair que pour une alarme de haute qualité il va falloir beaucoup dépenser. Il est quand même conseillé de toujours privilégier la qualité en matière de protection de vos biens.

Quels sont les avantages d’adopter la domotique pour votre garage ?

L’utilisation de la domotique pour le garage a été adoptée par plusieurs personnes. En effet, la domotique permet de rendre automatique les fonctions d’un appareil. Avec la domotique, il est facile aujourd’hui de contrôler la sécurité de son garage peu importe votre position. Que vous soyez à la maison ou ailleurs, grâce à internet et votre smartphone vous pouvez contrôler votre garage. Il est même possible de régler votre alarme pour détecter votre présence dans le garage. En fait, des possibilités illimitées s’offrent à vous avec la domotique.

Voilà un peu ce qu’il y a à savoir pour faire un bon choix de son alarme de garage.