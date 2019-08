Home » Web / Hi-tech Analyse de EaseUS ToDo Backup Home, solution complète de sauvegarde et de restauration Web / Hi-tech Analyse de EaseUS ToDo Backup Home, solution complète de sauvegarde et de restauration

ToDo Backup Home par Logiciel EaseUSest un excellent logiciel pour sauvegarder votre ordinateur. Aujourd’hui, nous conservons des données importantes de notre vie personnelle et professionnelle dans nos ordinateurs : photos, documents, impôts sur le revenu et ainsi de suite, d’où l’importance de protéger les données.

Maintenir des sauvegardes fréquentes de tout est très important, et ToDo est un Solution de sauvegarde et de restauration EaseUS pour la fonction.

Quand nous pensons à Backup, cela peut sembler difficile, compliqué et fastidieux pour les profanes et les utilisateurs de base. Mais ToDo Backup Home de EaseUS est un logiciel conçu pour ce type de personne, en quelques étapes et vous pouvez déjà stocker vos fichiers en toute sécurité.

Interface et fonctionnalités

L’interface ToDo Backup du logiciel EaseUs est très conviviale. L’organisation des icônes est bien faite. Toutes les icônes ont des noms très clairs ce qui les rend faciles à utiliser.

Dès que vous démarrez le programme, il offre déjà la possibilité de créer une disquette d’urgence. Vous avez la possibilité de créer le disque sur un PenDrive, un DVD ou tout autre lecteur compatible.

Plusieurs fonctions dans un programme

Après cela, que vous fassiez ou non le disque de démarrage, la page qui s’ouvrira affiche déjà une icône géante vous donnant la possibilité de sauvegarder le système entier à temps.

En plus de faire la sauvegarde et de les restaurer, ToDo a aussi plusieurs autres fonctions, toutes dans le même programme. Ci-dessous se trouve l’écran avec la plupart des fonctions présentes dans le programme.

Sauvegarde Disque/Partition – Avec cette option, vous pouvez effectuer une sauvegarde complète d’un disque ou d’une partition ; Sauvegarde du système – Sauvegardez l’ensemble du système. Excellent pour éviter les erreurs de système. Il existe des versions pour Windows et Mac ; Sauvegarde de fichiers – Sauvegarde de fichiers spécifiques ; Sauvegarde des e-mails – Si vous utilisez un client de messagerie installé sur votre machine, il détecte et vous donne la possibilité de sauvegarder tous vos e-mails ; Sauvegarde intelligente – Excellent outil où vous pouvez sauvegarder automatiquement votre système à des moments et des moments prédéterminés ou basés sur des événements ; Cloner – Un autre excellent outil pour cloner un disque entier ; Clonage du système – Dans la sauvegarde du système, il suffit de sauvegarder les fichiers, dans cette option pour cloner le système, l’utilisateur peut mettre le système entier sur un autre disque et mettre l’ordinateur à travers lui. Excellente option pour ceux qui migrent d’un disque dur HD vers un disque dur SSD, par exemple.

Comme vous pouvez le constater, les outils EaseUS Todo Backup vont bien au-delà de l’enregistrement de fichiers.

Performances pratiques

Un joli visage n’a pas de sens sans un peu de courage derrière lui. ToDo Backup, dans nos tests, a bien fonctionné dans toutes ses tâches de création d’images (système, disques, partitions individuelles et ensembles de fichiers).

Un point intéressant est la vitesse d’exécution des sauvegardes, qui dépend de la taille de votre disque, est quelque chose d’essentiel.

Conclusion

EaseUS ToDo Backup Home est un excellent programme de sauvegarde, bien adapté à l’espace domestique et même aux petites entreprises. L’option des systèmes de clonage est également la bienvenue à une époque où beaucoup migrent vers un SSD.

J’ai testé la fonction, le SSD a démarré Windows correctement et sans problèmes de pilotes ou de choses comme ça.