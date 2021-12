Home » Tech C’est quoi la business intelligence ? Tech C’est quoi la business intelligence ?

La Business Intelligence désigne des outils informatiques et applications permettant de faciliter aux dirigeants d’entreprises la prise de décision. Grâce à son efficacité, cette technologie est devenue un allié indéniable pour toute organisation. Dans cet article, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la Business Intelligence.

Business Intelligence : qu’est-ce que c’est ?

Contrairement à ce que pensent bon nombre de personnes, la Business Intelligence n’a rien à voir avec l’intelligence économique (IE). En effet, lorsqu’on traduit littéralement le terme anglais en français, c’est plutôt l’impression première qu’on a. Cependant, le terme français qui correspond à la notion de Business Intelligence, est l’informatique décisionnelle.

Ainsi, la Business Intelligence est un outil informatique servant à aider les décideurs d’une entreprise, dans leurs prises de décisions. Il se différencie donc de l’intelligence économique sur plusieurs facteurs.

Premièrement, la Business intelligence collecte et traite des données internes d’une entreprise alors que l’intelligence économique fait le contraire. En second lieu, la Business Intelligence travaille sur des données structurées, alors que l’IE utilise des données non structurées.

La BI est devenue un outil clé dans la gestion d’une entreprise. Aujourd’hui, il existe une panoplie de solutions BI qui offre des capacités plus qu’impressionnantes à leurs utilisateurs. La solution MyReport par exemple, bien que simple d’usage, se révèle très sophistiquée et fiable.

Rôle et fonctionnement de la BI

Le rôle de la Business Intelligence est d’analyser des données internes d’une entreprise et de présenter aux décideurs de celle-ci, des tableaux de bord, des comptes rendus et des mesures de performance en vue de leur faciliter la prise de décision.

La BI englobe divers outils technologiques et pratiques qui facilitent l’accès à des informations sur l’état présent d’une entreprise, à base des données qui sont disponibles.

À titre illustratif, la Business Intelligence peut faciliter :

La mesure, le suivi et la prédiction des ventes ainsi que l’évolution des finances d’une entreprise ;

L’amélioration de l’efficience de la chaîne d’approvisionnement ;

L’analyse des attitudes des clients, et les tendances du marché ;

L’optimisation des performances de l’entreprise, et des campagnes de marketing ;

Détecter des opportunités d’affaires.

Toutefois, la Business Intelligence fournit simplement des rapports sur lesquels peuvent s’appuyer les dirigeants d’entreprise pour prendre des décisions, ils ne leur donnent aucune directive à suivre pour prendre leurs décisions. La prise de décision relève entièrement des décideurs.

Trois raisons d’utiliser la Business Intelligence

Comme vous l’avez sans doute déjà compris, il existe plusieurs raisons pouvant motiver le recours à la BI. Voici donc trois de ces raisons.

La réduction de l’incertitude

C’est sans doute la première raison pour laquelle les entreprises optent pour la BI. En effet, depuis l’établissement des premières bases de la société, ses membres ont toujours laissé la responsabilité de la prise de décision à la charge des dirigeants. Ceux-ci sont donc confrontés à de diverses difficultés dans cette tâche importante qu’ils doivent accomplir. L’une de ces plus grandes difficultés c’est l’incertitude. Par conséquent, la BI constitue une aide majeure aux entreprises.

Amélioration de l’efficacité et de la productivité

Le développement d’une entreprise dépend grandement de son efficacité et de sa productivité. La BI étant conçue pour cette fin, elle représente donc un atout majeur pour les entreprises.

Accroissement de la satisfaction des clients

Des clients satisfaits sont des facteurs déterminants dans la performance économique d’une entreprise. Et comme évoqué plus haut, la BI peut permettre d’appréhender clairement les habitudes des clients d’une entreprise et permettre à ses acteurs d’élaborer des stratégies pour aller dans le même sens que les clients.