Abris de jardin, carports, chalets …les 5 avantages du bardeau bitumé

Etes-vous à la recherche d’une solution efficace pour la toiture de votre abri de jardin ou de votre vieille cabane à rénover ? Découvrez les avantages des bardeaux bitumés.

Bardeaux bitumés : vos meilleurs alliés en rénovation

Vous avez une multitude de choix pour ce qui est de la couverture de vos toits. Le bitume ou bardeau bitumé sont parfaits pour les travaux de rénovation. Ces couvertures sont parfaites pour les toitures de la cabane du jardin, de l’abri de jardin, du garage ou encore pour la niche du chien.

Les bardeaux bitumés sont les alternatives les plus avantageuses aux solutions de toiture classiques. Grâce à la technologie du matériau de ces tuiles semi-rigide et du bitume, il est possible d’obtenir une toiture parfaitement étanche et très esthétique.

Pour une toiture rénovée en un temps record

Le bardeau bitumé est une solution de toiture légère. Grâce à cette caractéristique, il est facile à manipuler et à poser. Le temps de retirer les éléments de la charpente qui ne sont plus récupérables et de mettre en place le support pour les bardeaux bitumés, vous voilà avec un nouveau toit.

La mise en place des bardeaux bitumés ne nécessite pas l’utilisation de matériaux qui coûtent chers, encore moins l’utilisation d’outils trop professionnels pour être à la portée du bricoleur du dimanche. Effectivement, vous pouvez installer vous-même votre nouvelle toiture en bardeau bitumé.

Les bardeaux bitumés conviennent à tous les types de toits

Quel que soit le type de toiture de vos abris de jardin, abris de voiture ou chalets…vous pouvez lui trouver des bardeaux bitumés adaptés. Il existe sur le marché de nombreux modèles de bardeaux bitumés dont la queue de castor. Vous avez également de nombreux choix en ce qui concerne la couleur des bardeaux.

Dès que la toiture que vous voulez couvrir avec des bardeaux bitumés fait une pente de 20°, vous pouvez opter pour cette solution. Pour tout ce qui est toit plat, tournez-vous vers du epdm, un système de toiture en caoutchouc. Ce système vous permet d’avoir un toit plat étanche d’une seule pièce et en une seule couche.

Des Easy Shingle Beaver à l’épreuve des intempéries

Les bardeaux bitumés sont légers, vous avez bien lu. C'est une caractéristique qui en fait un système facile à mettre en place. Pourtant, il s’agit d’une toiture qui est à l’épreuve des intempéries. Les bardeaux bitumés permettent de bénéficier d’une couverture parfaitement étanche, mais également robuste.

Une fois mise en place, la toiture en bardeaux peut résister aux vents. Ce n’est pas par hasard qu’il est possible d’installer cette solution de toiture dans les zones côtières et les zones géographiques venteuses. Pour optimiser leur efficacité en temps de froid, il suffit d’utiliser la sous-couche Easy Shingle avec vos bardeaux bitumés.

Un budget faible pour un résultat optimisé

Les bardeaux en eux-mêmes ne coûtent pas trop cher. D’un autre côté, vous n’avez pas besoin d’utiliser d’autres matériaux coûteux ou des structures complexes. Vous gagnez énormément de temps compte tenu de la facilité de pose des bardeaux bitumés.

Il en est de même pour le transport de votre nouvelle toiture, un paquet de ces bardeaux pèse à peine 20 kg. Et pourtant, un bardeau mesure 80 cm de long et 33,6 cm de large. Ce qui vous permet de couvrir une surface de toiture importante avec peu de matériel.