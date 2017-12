Home » Maison A la découverte de la culture hydroponique Maison A la découverte de la culture hydroponique

Certains ont pu découvrir les joies du jardinage même si leur espace vert est relativement petit. D’autres par contre ont décidé de se focaliser sur un nouveau phénomène notamment pour sublimer leur logement.

La culture hydroponique a le vent en poupe

Vous n’êtes pas contraint d’avoir un jardin pour planter quelques espèces, car le matériel dédié à l’hydroponie est réjouissant. Cela consiste à effectuer une culture hors sol qui présente de véritables avantages. Vous êtes ainsi en mesure d’embellir votre demeure même si vous êtes l’heureux propriétaire d’un simple balcon. En effet, cette culture hydroponique vous permet d’utiliser des bacs ou encore des tuyaux.

La qualité du substrat a une réelle importance

Bien sûr, pour que votre potager ou votre massif prenne de l’ampleur, il est nécessaire de respecter quelques consignes. Dans le cas contraire, les espèces auront tendance à dépérir à cause d’un manque important de nutriments. Vous devez donc vous attarder sur les billes d’argile, la mousse synthétique ou encore la laine de roche, la fibre de coco et même la pouzzolane. L’objectif premier consiste à fournir un substrat nutritif à vos plantes sans la présence d’une culture classique dans le sol. Vous êtes invité à recréer ce concept avec une version hors sol.

Un système spécifique pour nourrir comme il se doit les plantes

La culture hydroponique rencontre un franc succès dans le monde entier puisque de nombreux pays ont découvert les joies de ce format qui demande tout de même la plus grande attention. Certaines plantations sont réalisées à petite échelle alors que certaines cultures sont beaucoup plus vastes et vous proposent un système plus évolué. Ce sera le cas avec un circuit fermé qui nécessite de pomper et de recycler la solution nutritive afin de la redistribuer à nouveau aux différentes espèces. Les grandes enseignes ont succombé à cette mode et elles vous proposent tout le nécessaire.