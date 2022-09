5 recettes de produits ménagers à fabriquer à la maison pour moins de 3 euros

Voulez-vous préparer vos propres produits ménagers chez vous ? Cela est tout à fait possible avec moins de 3 €. En effet, les produits de ménages vendus dans les commerces sont très dangereux pour la santé. Par contre, les produits faits maison sont très écologiques et respectent l’environnement. Ces produits préservent votre santé ainsi que celle de votre famille. Découvrez ainsi dans cet article, 5 recettes simples et efficaces pour faire vous-même vos produits ménagers.

Recette pour produit vaisselle

Pour faire vous-même votre produit vaisselle naturelle à la maison, vous aurez besoin :

60 cl de savon de Marseille liquide ;

5 ml de bicarbonate de soude ;

Quelques gouttes d’huile essentielle si vous le souhaitez.

Après avoir apprêté ces ingrédients, place maintenant à la préparation. Il suffit de prendre une bouteille vide et propre et d’y mettre tous les ingrédients cités. Ensuite, mélangez correctement le mélange de la bouteille. Pour finir, laisser le bicarbonate de soude se dissoudre. Vous venez tout simplement de faire un produit vaisselle naturel et écologique en quelques minutes.

Recette de lessive liquide

La réalisation de la recette de lessive maison est très simple à réaliser. Pour le faire, il vous faut :

1 poignée de savon écologique liquide ou en copeaux ;

15 g de cristaux de soude ou bicarbonate de soude ;

Quelques gouttes d’huile essentielles non indispensables ;

2 litres d’eau.

Pour commencer la fabrication, faites bouillir un litre d’eau et ajoutez le savon (savon noir ou savon de Marseille) puis les cristaux ou bicarbonate de soude. Ensuite, agitez bien le mélange afin que tous les ingrédients soient dissous. Ajoutez maintenant un litre d’eau froide ainsi que les huiles essentielles si vous voulez parfumer votre lessive liquide. Pour finir, versez le liquide obtenu dans une grande bouteille pour la conservation. Votre lessive liquide naturelle fait maison est maintenant prête pour utilisation.

Notez que si vous voulez une quantité plus importante, vous pouvez compléter le volume des ingrédients. Mais veillez à bien faire les calculs pour obtenir une vaisselle utilisable.

Recette de nettoyant pour vitres

Vous pouvez également fabriquer votre propre nettoyant pour vitre à la maison.

Cela ne vous prendra que quelques minutes. Les ingrédients nécessaires pour cette recette sont :

25 cl d’eau déminéralisée.

15 cl de vinaigre blanc

Un peu de gouttes d’huile essentielle si vous désirez.

Pour faire cette recette, il suffit de mélanger tous ces ingrédients dans un bocal propre et verser le mélange dans un vaporisateur. Votre nettoyant vitre est maintenant prêt à être utilisé.

Notez que le vinaigre blanc aide à faire briller vos vitres d’où son importance. De même, l’eau déminéralisée permet d’éviter les traces sur les vitres. Votre nettoyant fait maison est donc naturel et efficace.

Recette de poudre et tablettes pour le lave-vaisselle

Vous voulez entretenir votre lave-vaisselle avec des préparations faites maison ? Deux possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez fabriquer très rapidement une poudre ou des tablettées pour le lave-vaisselle.

Pour cette recette, vous aurez besoin de

150 g de percarbonate de soude ;

300 g de gros sel ;

800 g de cristaux de soude en poudre ;

200 g d’acide citrique.

Pour la fabrication, versez tous ces ingrédients dans un saladier ou un bocal ouvert pour un mélange. Après avoir bien mélangé, renversez la poudre dans un pot bien hermétique.

Pour cette recette, vous aurez besoin :

D’un peu d’eau dans un vaporisateur ;

100 g de gros sel et 100 g d’acide citrique ;

100g de bicarbonate de soude et 100 g de cristaux de soude en poudre.

Pour la préparation, versez tous les ingrédients dans un bocal. Ensuite, vaporisez sur le mélange un peu d’eau de sorte à obtenir une poudre grumeleuse. Pour finir, formez de petits cubes compacts et conservez dans un bocal bien hermétique.

Voici donc 5 recettes simples et efficaces pour fabriquer des produits ménagers naturels. Notez que ces recettes ne vous couteront pas grand chose.