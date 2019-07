Home » Maison Quatre idées inspirantes pour installer une cheminée chez soi Maison Quatre idées inspirantes pour installer une cheminée chez soi

Dans le monde de la décoration intérieure, la cheminée a toujours eu un statut particulier. Parfois perçue comme un luxe, elle est pourtant accessible à tous pour peu que l’on sache quel modèle choisir dans quelles circonstances. Même si aucun conduit de cheminée n’est installé, il est alors possible de se tourner vers un poêle à bois. Avoir une cheminée chez soi est donc tout à fait accessible et voici trois idées inspirantes pour vous guider.

L’insert dans un foyer de cheminée

Beaucoup de particuliers peuvent profiter d’une cheminée chez eux parce qu’elle a été construite avant leur emménagement. C’est le cas des vieilles maisons dans lesquelles des cheminées étaient systématiquement construites pour chauffer les pièces de vie. Cependant, il est fréquent que le conduit d’évacuation de la cheminée soit tellement vieux qu’il se soit partiellement effondré. Résultat, il est impossible de se servir de la cheminée sans effectuer d’abord des rénovations.

Heureusement, pour échapper à ces travaux de rénovation extrêmement coûteux, il existe des modèles de cheminées adaptés. C’est le cas des inserts, ces poêles à bois sur-mesure qui s’intègrent au foyer de la cheminée et évacuent la fumée par un tuyau de poêle à bois classique. Vous vous retrouvez avec un foyer de poêle à bois fermé, plus sécurisé et parfaitement adapté à votre cheminée sans avoir eu besoin de rénover tout le conduit pour faire du feu.

La cheminée cloison et la cheminée d’angle

Les récentes innovations en matière de cheminées et d’évacuation de la fumée ont permis aux architectes et aux constructeurs d’imaginer de nouveaux modèles très intéressants qui peuvent sublimer un espace. C’est le cas de la cheminée cloison, ce foyer vitré qui permet à votre regard de traverser un mur. La cheminée relie alors deux espaces et il est possible d’en profiter depuis deux pièces différentes. Idéale pour séparer un salon d’une salle à manger, par exemple.

La cheminée d’angle, quant à elle, profite des mêmes innovations en matière de résistance à la chaleur des vitres de cheminées ou de poêle à bois. Sauf que, cette fois-ci, la cheminée est placée dans l’angle d’un mur pour donner une sensation d’agrandissement du foyer sans trop de difficulté.

Ces deux approches modernes de la cheminée peuvent sembler compliquées, mais elles sont en fait très accessibles. Pour la première, il suffit de créer une cloison ou de récupérer un mur qui n’est pas porteur. La seconde peut être facilement créée n’importe où si on accepte de monter une nouvelle cloison pour l’y insérer parfaitement et obtenir l’angle voulu.

Le poêle à bois, rustique, pratique et élégant

Les idées inspirantes que nous avons abordées jusqu’à présent étaient toutes des idées très modernes qui impliquent des modèles de cheminées parfois coûteux. Pourtant, il est tout à fait possible de préférer se tourner vers un simple poêle à bois classique. Ils sont faciles à installer et demandent très peu de travaux.

Il existe des modèles modernes, mais on préférera souvent garder un peu de cette allure rustique qui donnera envie de s’endormir au coin du feu. Les poêles à bois sont particulièrement bien adapté aux petits espaces, parce qu’il est possible de trouver des modèles de toutes les tailles. Certains amateurs d’habitations non conventionnelles arrivent même à en installer dans leur camping-car pour se chauffer l’hiver.

Dans une maison plus classique, le poêle à bois est parfait pour une chambre où il s’intégrera facilement dans une décoration chaleureuse. Si ses tuyaux d’évacuation sont modernes et bien installés, il est même possible de se servir de la chaleur créée par un seul poêle à bois pour chauffer plusieurs pièces. Évidemment, cela ne sera possible que sur une petite surface. Néanmoins, une telle solution de chauffage peut vraiment faire la différence.

Le poêle à bois suspendu

Bien sûr, le poêle à bois a beau avoir un charme rustique et vintage, il a été souvent revisité par les décorateurs, les créateurs et les architectes. L’un des modèles les plus emblématiques de ces innovations, c’est le poêle à bois suspendu. Souvent souligné par des lignes aériennes, il permet de donner une allure moderne à l’ensemble de la pièce très facilement. Son tuyau d’évacuation peut même être caché dans une cloison pour le rendre encore plus épuré.

Dans le monde des poêles à bois suspendus, il y a deux types de foyers disponibles. Il y a celui qui est adossé à un mur. Dans ce cas-là, le poêle est bien accroché, le tuyau d’évacuation est généralement caché dans la cloison et on peut facilement prévoir un espace de rangement pour le bois à brûler au-dessous du foyer.

Enfin, il y a les modèles les plus exceptionnels, les poêles à bois suspendus sans être adossés à aucun mur. Ils trônent généralement au centre de la pièce, leur tuyau d’évacuation est impossible à cacher, mais il offre le spectacle de leur foyer à 360 degrés dans la pièce. Au milieu d’une décoration moderne, c’est le modèle de poêle à avoir absolument.