Facile à conduire et à transporter, le vélo pliant est un type de moyen de déplacement qui s’adapte à tous les cadres de vie. Hormis son bien-être sur la santé, l’usage régulier de vélo a des avantages insoupçonnés. Voici un zoom sur le vélo pliant qui vous aidera à découvrir les atouts de ce type de moyen de déplacement.

Un moyen de déplacement pratique et peu gênant

Ce qui pousse la plupart des personnes à opter pour un vélo pliant est avant tout son côté moins gênant. En effet, pour un étudiant qui dispose d’un studio ou de tout particulier ou professionnel ayant un logement exigu, le meilleur moyen de déplacement qui ne pourra pas prendre beaucoup d’espace est bien naturellement le vélo pliant. Il peut être facilement accroché au mur dans la cuisine, à la salle à manger ou dans la chambre.

Toutefois, pour un vélo moins encombrant, il serait mieux d’envisager l’acquisition d’un vélo de ville qu’un VTT. Alors, pour acquérir un vélo pliant moins gênant, il faudra avant tout s’enquérir de ses dimensions. Sur le lien infos-velo.fr, vous trouverez plusieurs informations sur les vélos pliants. Cela vous aidera à envisager la place à lui accorder dans votre logement.

Le meilleur moyen de transport convenable à l’intermodalité

En quoi consiste réellement l’intermodalité ? Peut-être que ce mot vous paraît étranger. Pourtant, vous l’avez certainement déjà utilisé sans le savoir. Elle désigne le fait de faire recours à l’usage de plusieurs modes de transport au cours d’un trajet. En effet, pour une personne qui voyage dans une ville où il est difficile de trouver un transport en commun, il pourra enfourcher son vélo pliant. À des endroits où le chemin est difficile de pédalage, il pourra facilement porter son vélo avant de trouver un chemin plus accessible. Avec les innovations, il existe même certains modèles de vélo qui peuvent être pliés dans des sacs conçus à cet effet pour en faciliter le transport.

Le vélo pliant, plus de confort et de commodité

L’on peut facilement penser que les vélos pliants offrent moins de confort que les autres catégories de vélo. C’était le cas, mais plus maintenant. Aujourd’hui, ces vélos offrent la même qualité de confort que les vélos ordinaires. De plus, ils sont légers et possèdent de nouveaux systèmes de transmission qui favorisent un passage facile des vitesses.

Un vélo pliant pour garantir une bonne forme physique

Vous hésitez entre acheter un vélo pour vos randonnées sportives ou pour continuer vos traditionnelles courses pédestres. Il n’y a pas meilleur moyen pour solliciter tous vos muscles en faisant du vélo. Ce moyen de sport incite le corps à brûler de façon optimale toutes les graisses de votre corps et ainsi vous aider à retrouver une belle morphologie. C’est un moyen très efficace pour lutter contre la sédentarité.

Vélo pliant pour un environnement durable

Avec un vélo pliant ou toute autre catégorie de vélo, il est facile de contribuer à la sauvegarde d’un environnement prospère. Même le vélo à assistance électrique émet une infirme quantité de CO2 dans l’atmosphère. Alors, si vous êtes préoccupé par la survie de l’espèce humaine sur la terre, faites du vélo pliant votre seul et unique moyen de transport.

Ces cinq avantages du vélo pliant vous permettront donc de prendre votre décision sur l’achat de ce moyen de transport.