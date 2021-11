Home » Actu Comment se faire rembourser avec son assurance habitation ? Actu Comment se faire rembourser avec son assurance habitation ?

Comment obtenir le remboursement d’un serrurier avec une assurance ? les différents modes de remboursement

Perte ou vol de clés ?C’est la banque qui paie !

Vous ne le savez peut-être pas, mais avec votre carte de crédit, vous pouvez demander au serrurier un remboursement auprès de l’assurance CB pour la perte ou le vol de vos clés ainsi que des pièces d’identité. Avec la plupart des banques, le service est inclus dans votre contrat CB .

Les conseillers bancaires sont parfois mal informés et ont des choses plus importantes à faire !

La meilleure chose à faire est de contacter le service de paiement.

Après la perte ou le vol de vos clés, il vous suffit d’appeler le service compétent pour signaler votre perte.

Vous recevrez un numéro de dossier et devrez ensuite confirmer que vous avez bien perdu vos clés ou déposer une plainte s’il s’agit d’un vol.

Il vous sera demandé de produire la facture du serrurier et l’attestation sur l’honneur ou la plainte.

Vous envoyez le tout par lettre recommandée avec accusé de réception et quelques semaines plus tard, vous recevez le remboursement du service des clés de la part de la compagnie d’assurance de la carte de crédit.

Quels sont les plafonds de remboursement ?

Vous trouverez ci-dessous les garanties et conditions de remboursement des différentes banques :

• Banque de poste : Alliatys

• Société générale : Quiétis Service

• LCL : Service Securillon

• BRED et Banque Populaire

• Crédit Agricole

• HSBC : FlyVolason

• Crédit mutuel : Cartes Assur

• Boursorama

Invasion, tentative de vol et vandalisme ? Couverture de l’assurance habitation.

Remboursement serrurier d’assurance, si vous êtes victime d’une effraction, d’une tentative de vol ou de vandalisme, c’est votre assurance habitation qui couvre les frais du serrurier.

Pour les 3 raisons mentionnées ci-dessus, une réclamation sera exigée pour prouver l’origine. Contactez votre assurance pour la déclaration de votre sinistre, a Vous devrez alors soumettre la réclamation et la facture payée par votre serrurier par lettre recommandée avec avis de réception en reportant votre numéro de cas.

Vous avez la possibilité de choisir votre serrurier (de confiance) ou de contacter le support pour demander un serrurier.

Quelles sont les conditions et les limites du remboursement ?

Le plafond de remboursement est compris entre 1200€ et 1600€ selon le contrat signé.

AVERTISSEMENT : plafond ne signifie pas le paiement de l’ensemble ou le bénéfice de la situation ! L’ assurance a des programmes de remboursement selon le modèle de bloc.(Exemple : une serrure estimée entre 400€ et 500€ ne peut jamais être remboursée 800€)

Le support est fait sur la base d’un remplacement de serrure identique et en aucun cas mieux à installer Si vous voulez améliorer la sécurité de votre porte est possible !L’assurance assumera alors la base des réparations identiques et le reste sera de votre responsabilité.(Exemple : La réparation identique de votre porte comprend une serrure à 3 points d’un montant de 600€ et veut renforcer votre porte avec une serrure à 5 points à 990€, l’assurance remboursera 600€ et le reste à vos frais sera de 390€)

Mes réparations dépassent 1600€ ?

Vos réparations sont au-dessus du plafond de remboursement de votre assurance habitation, PAS DE PANIQUE !Un expert assuré sera chargé d’observer et de quantifier les dommages d’un éventuel remboursement des coûts de serrurier par l’assuranceAprès le rapport de l’expert, votre assurance et le syndic se connecteront afin de vous indemniser. Rappelons que les fausses déclarations et les abus sont passibles de sanctions judiciaires.

Deux étapes à suivre pour choisir une bonne assurance habitation

Lorsque vous souscrivez à une assurance habitation, vous êtes assuré d’être remboursé en cas de cambriolages, d’incendie, de dégâts des eaux, ou encore de dommages causés par les intempéries et catastrophes naturelles. Cependant, toutes les assurances n’offrent pas les mêmes prix, ni les mêmes avantages. Avant de choisir votre assurance habitation, vous devez réaliser des recherches approfondies.

Demander des devis auprès des courtiers en assurances

La prime d’assurance est sans doute l’élément le plus important. En effet, les clients sont constamment à la recherche du meilleur service au meilleur prix. Cependant, comparer toutes les assurances habitation est impossible. N’hésitez pas à vous tourner vers un courtier en assurance, qui cherchera à votre place, la meilleure assurance au prix le plus bas.

Bien évidemment, tous les profils clients ne peuvent bénéficier d’une même prime d’assurance. Effectivement, la prime d’assurance prend en compte plusieurs paramètres : statut familial, adresse du logement, type de logement, nombre de pièces, valeur globale des biens, etc. Par exemple, une personne célibataire qui loue un appartement, ne bénéficiera pas de la prime d’assurance qu’une personne propriétaire d’une maison.

Penser à regarder les garanties

Il existe des garanties classiques, parmi lesquelles on retrouve la garantie vol, la garantie incendie, la garantie Responsabilité Civile, la garantie des risques locatifs, la garantie dégâts des eaux, la garantie biens mobiliers, etc. Les compagnies d’assurances proposent généralement à leur client une garantie multirisque, cette dernière est la garantie la plus efficace, c’est elle qui couvre le plus de paramètres.

Il existe tout de même des garanties optionnelles, qui concernent les piscines, les dépendances, la protection juridique de l’assurance habitation, les accidents de la vie, la villégiature de l’assurance habitation, etc. Si vous souhaitez vous renseigner davantage, n’hésitez pas à consulter le site Allianz.fr. Il s’agit du site d’une compagnie d’assurances reconnue en France.