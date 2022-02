Home » Maison Qu’est-ce qu’une bûche de bois compressé longue durée ? Maison Qu’est-ce qu’une bûche de bois compressé longue durée ?

Les bûches de bois compressé remplacent les bûches traditionnelles en raison de leur simplicité d’utilisation. Par ailleurs, leur combustion peut-être bien plus longue et bien plus lente, notamment en ce qui concerne une bûche de bois compressé longue durée. Qu’est-ce ? Comment l’utiliser ?

Bûche bois compressé longue durée : qu’est-ce ?

La bûche longue durée type Brazeco est un combustible fait de bois compressé dont la combustion dure plusieurs heures. En général, elle est comprise entre 6 heures et 9 heures. C’est donc un combustible idéal pour maintenir le feu allumé toute la nuit. Cela lui faut donc l’appellation de bûche de nuit.

Pourquoi utiliser une bûche de nuit ?

L’intérêt d’une bûche de nuit est double. Elle évite d’être obligé de rallumer le feu au moment où vous vous levez. Il suffit simplement de rajouter du bois dans votre poêle ou dans votre insert pour que le feu reparte. Cette combustion lente a également pour avantage de maintenir la température pendant la nuit.

Une bûche de nuit est avant tout une bûche de bois compressé. Elle est produite de la même manière que les bûches de jour, c’est-à-dire à partir de sous-produits du bois. Il s’agit notamment de la sciure, de copeaux, de chutes et autres branches habituellement trop petites pour être valorisées.

La composition d’une bûche de nuit est toutefois beaucoup plus riche en écorce de bois. La compression des résidus est également bien plus grande; Ces deux facteurs permettent d’obtenir une combustion longue pendant plusieurs heures.

Comme son nom le laisse à penser, une bûche densifiée longue durée est avant tout une bûche. Cela implique donc qu’elle peut être utilisé dans n’importe quel appareil de chauffage au bois qui utilise traditionnellement des bûches. Cela peut-être par exemple une cheminée à foyer ouvert ou fermé, un insert, ou encore un poêle à bois. De ce point de vue, il n’y a aucune différence.

En revanche, sa production de chaleur et sa combustion diffèrent. Elles sont moindres qu’une bûche de nuit ou son équivalent traditionnel en bois de chêne ou de hêtre. Pour maintenir la température pendant toute la nuit dans votre maison, il suffit simplement de placer votre bûche compressée sur un lit de braises.

Peut-on utiliser une bûche de nuit en journée ?

Une bûche compressée dite “de jour” se consume en deux ou trois heures selon l’équipement dont vous disposez et le tirage. Elle dégage une chaleur régulière et intense pour chauffer l’intérieur de votre maison. Il y règne ainsi une température agréable et constante.

Une chaleur moins intense mais qui dure dans le temps

Rien n’interdit de placer une bûche de bois compressé longue durée dans votre poêle durant la journée. Toutefois, le résultat n’est pas le même. En effet, le rôle de la version nuit est de maintenir la température de votre pavillon à un niveau acceptable jusqu’à votre réveil. Sa combustion est donc plus lente et le dégagement de chaleur moindre.

Une alternative pour ne pas rallumer le feu

Si vous utilisez une bûche de bois compressé longue durée durant la journée, vous risquez de ne pas avoir suffisamment chaud. La sensation de confort s’en trouve alors dégradé. Par ailleurs, le coût de la bûche densifiée à combustion lente étant plus élevé, c’est dommage d’utiliser ce combustible en journée.

En revanche, si vous êtes absent toute la journée, par exemple parce que vous travaillez en extérieur, la bûche de nuit trouve toute son utilité. Pendant votre absence, c’est un excellent moyen de maintenir une température minimale. En outre,cela vous évite d’avoir à allumer le feu à votre retour. Il vous suffit d’ajouter un bout de chêne bien sec pour obtenir rapidement une belle flambée.