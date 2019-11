Home » Web / Hi-tech 3 outils Google pour suivre et optimiser votre référencement naturel Web / Hi-tech 3 outils Google pour suivre et optimiser votre référencement naturel

Google est le premier moteur de recherche dans le monde avec 92% de parts de marché (4e trimestre 2019). L’optimisation pour les moteurs de recherche concerne spécifiquement Google qui indexe près de 30.000 milliards de pages et crawle quotidiennement 20 milliards de sites internet (2018). Pour efficacement optimiser votre référencement naturel (SEO), Google met à votre plusieurs outils gratuits. Au lieu de tous les citer ici, nous avons uniquement sélectionné 3 d’entre eux.

Optimisez la vitesse de votre site avec Google Page Speed Insight

Si le temps de chargement de votre site internet va au-delà de 3 à 7 secondes, vous aurez moins de chance d’être bien positionné sur Google qu’un site qui s’affiche en moins de 3 secondes seulement. Par ailleurs, la lenteur du chargement augmente considérablement votre taux de rebond et nuit à votre taux de conversion.

Google Page Speed Insight est un outil gratuit qui vous fournit de précieuses informations sur la vitesse de chargement de votre site. L’outil va encore plus loin en vous soumettant les points à améliorer, que ce soit pour la compression des images trop lourdes, l’exécution de JavaScript ou la réduction du nombre de redirections.

Améliorez votre référencement naturel avec Google Search Console

Comment savoir si vos pages ont été correctement indexées ? Quels sont les liens internes qui captent un meilleur trafic ? Quels sont vos problèmes techniques liés à vos URL ? Comment découvrir les erreurs d’exploration ? Google Search Console est l’outil SEO le plus complet pour suivre votre référencement naturel.

Avec des rapports détaillés sur le taux de clics, sur le trafic de recherche, sur les impressions ou encore sur votre position dans Google, etc., vous pourrez facilement suivre l’évolution de votre stratégie SEO. Maîtriser les fonctionnalités de Google Search Console vous permettra de durablement améliorer la pertinence de votre référencement naturel.

Avec cet outil gratuit, découvrez les mots-clés qui font votre succès, identifiez vos backlinks, renseignez-vous sur vos problèmes de sécurité ou encore suivez l’indexation d’une page.

Trouvez vos mots-clés avec Google Keyword Planner

Si vous souhaitez lancer et optimiser une campagne de liens sponsorisés, Google Keyword Planner est l’outil de choix pour vous positionner sur les bons mots-clés et connaître leur pertinence, leur valeur et leur volume des recherches. Les informations sont classées selon les pays et les thématiques désirés (auto, finance, santé, voyage, information, média, etc.), ce qui permet d’avoir un meilleur aperçu sur les recherches des internautes.