Présentation du WP Serveur

Nombreuses sont les personnes qui souhaitent créer un site web. Seulement, lors de la création d’un site web, on fait souvent face à de nombreux obstacles qui ont lieu au cours des différentes étapes d’administration, d’optimisation et configuration. Même pour ceux qui utilisent des tutoriels wordpress, la tâche est loin d’être facile. En vu donc de faciliter les démarches de création d’un site web, le serveur WP a été créer.

L’apparition du WP Serveur

Le WP Serveur est apparu le 9 février 2015 sur le marché des hébergeurs de site internet, après sa création en début de l’année 2015. Il s’agissait alors d’un tout nouveau type d’hébergement pour la France étant donné que c’est un hébergeur spécialisé dans WordPress. De plus, WP Serveur est un hébergeur totalement français ; qui a été créé par Fabrice Ducarne, ce dernier ayant déjà bien été connu dans le monde du WordPress en tant que formateur et spécialiste. Effectivement, il tient le site Wpformation.com qui est incontournable dans le monde WordPress. L’apparition de WP Serveur a donc constitué une iimportante tounure dans le domaine de la création de site web spécialisé dans le WordPress. Effectivement, contrairement aux autres hébergeurs web tels que Planethoster ou 1and1, WP SERVEUR se distingue par le fait qu’il héberge uniquement des sites WordPress. De ce fait, ce serveur permet d’améliorer la CMS d’un site. L’utilisation du site devient plus facile et plus rapide, sans que les propriétaires n’aient besoin de sauvegarder, de sécuriser, ou d’installer eux-mêmes leurs sites internet.

Les particularités de ce serveur