Vous ne voulez pas passer par un déboucheur pro ? essayez ces techniques

Entretenir ses canalisations est une démarche très importante à adopter dans la vie de tous les jours. En effet, un bouchon de canalisation est si vite arrivé. Les mauvais comportements au quotidien accélèrent l’apparition de petits ou plus gros bouchons. Il est toujours stressant de faire face et savoir comment réagir dans une telle situation.

L’eau croupit et stagne dans votre évier, votre lavabo ou vos toilettes, dégagent des odeurs nauséabondes ? Des amas de cheveux et des résidus ont fini par bouchers vos canalisations ? C’est souvent le signe qu’il y a un problème avec les canalisations des eaux usées. Cette odeur apparaît seulement à proximité des eaux usées mais peut aussi se répandre dans l’habitation entière. Dans le pire des cas, les canalisations sont bouchées et ne laissent plus passer l’eau résiduelle ou les eaux usées.

Vous n’êtes pas obligé d’attendre le plombier pour faire des réparations à votre portée. Déboucher votre évier ou régler un problème de chasse d’eau par exemple, sont des petits pépins ne demandant pas l’avis d’un expert. Et surtout, ça vous fera faire des économies ! Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un bricoleur, faites appel à quelqu’un de votre entourage pour effectuer ces petites réparations.

Pour commencer, dévissez le siphon

Il est courant de penser qu’une canalisation est bouchée alors qu’en fait, il ne s’agit que du siphon. Ce simple geste peut venir à bout de votre problème : dévissez la partie inférieure (sous l’évier) du siphon et nettoyez-la avant de la revisser. C’est la première chose à faire en cas de canalisation obstruée. Si le problème persiste, c’est sans doute que le bouchon n’est pas situé dans la canalisation.

Dans ce cas vous pouvez essayer ces techniques traditionnelles de débouchage :

Utilisez l’eau bouillante

Débouchez vos sanitaires avec du produit vaisselle

Utilisez un produit à partir d’enzymes

Utilisez une ventouse pour déboucher ses sanitaires

Déboucher ses sanitaires avec un furet

Utilisez un déboucheur à pompe

Utilisez un aspirateur à liquides

Utilisez un déboucheur chimique

Avant de choisir une technique en particulier, essayez d’évaluer son ampleur pour de meilleurs résultats. Il est inutile de les combiner, car cette tentative pourrait être contre-productive. Optez pour la meilleure méthode et procédez à votre débouchage sanitaire. Si vous ne constatez aucune amélioration, contactez un déboucheurs de métier sans attendre.

D’autres liquides performants pour déboucher vos toilettes

C’est d’abord le cas du vinaigre blanc, dont on connaît les nombreuses vertus. Ce puissant détartrant peut aussi dégager vos canalisations. Cependant, son effet ne sera vraiment efficace que si vous lui ajoutez un peu de bicarbonate de soude. La réaction chimique provoquée par le mélange de ces deux produits formera un liquide mousseux particulièrement efficace pour déboucher vos canalisations.

En cas d’eau stagnante, la solution la plus connue est la bonne vieille ventouse. La ventouse permet à l’eau de faire un mouvement de va-et-vient et par conséquent de débloquer le bouchon.

Si vous n’avez pas de ventouse sous la main, utilisez une bouteille en plastique. Pour cela, découpez le fond de la bouteille, laissez le bouchon et insérer la partie découpée dans les toilettes pour faire des mouvements de va-et-vient et créer un mouvement de succion capable de dégager le bouchon situé dans la canalisation.

Essayez le débouchage par haute pression

Vos tentatives de dégorgement n’ont pas fonctionné et vous voulez déboucher vos canalisations en suivant un procédé de haute pression.

Grâce à cette technique, le bouchon peut être supprimé en quelques minutes. En effet, la force du jet qui va être introduit dans la tuyauterie permet de dissoudre le bouchon et de déboucher l’ensemble des canalisations.

Le nettoyage haute pression se compose d’un furet pression et d’une buse haute pression adaptée. La bonne combinaison de ces deux parties permet d’avancer dans la canalisation et de dégager les amas qui s’y trouvent.

Après avoir fait un diagnostic avec une caméra vidéo, un déboucheur professionnel pourra choisir de d’utiliser un nettoyage haute pression. En choisissant ce matériel, la puissance de l’eau sera capable de dissoudre le bouchon.

Pour les plus gros conduits, l’hydrocurage est également une solution à envisager. La force de la pression de l’eau va permettre de détacher tous les amas qui empêchent l’évacuation normale des eaux usées. Les graisses sont dissoutes avec cette méthode très performante.

Quelques règles à respecter pour ne plus boucher vos canalisations

N’utilisez jamais de produits acides pour espérer déboucher vos canalisations. Ces produits attaquent les tuyaux en PVC et polluent votre fosse septique. De plus, pour éviter de boucher vos canalisations, ne jetez pas de lingettes humides, cotons tiges ou autres dans vos toilettes ou vos canalisations.

Afin de faciliter l’écoulement de l’eau, il est indispensable de réaliser un entretien régulier de vos canalisations. Pour cela, vous pouvez utiliser des produits dédiés au débouchage a acheter en magasin.

Enfin, ramassez les détritus et amas de nourriture qui s’accumulent dans votre évier ou dans les tuyaux de votre lave vaisselles. Il en est de même pour les cheveux et poils qui s’agglutinent dans votre salle de bain et qui finissent par encombrer vos canalisations.