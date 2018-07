Home » Voyage Vivez l’esprit camping dans le Morbihan ! Voyage Vivez l’esprit camping dans le Morbihan !

Même si le Morbihan signifie “petite mer”, ses centaines de kilomètres de côtes restées sauvages démentent son nom avec panache. Souvent, les images liées à la Bretagne sont sympathiques : L'authenticité des maisons en pierres décorées de leurs pimpants volets bleus, les costumes traditionnels et les danses, la bolée de cidre pour accompagner les crêpes, qui sont une des spécialités culinaires de la région mais réduire la Bretagne et le Morbihan à ces clichés serait une erreur…

Morbihan : Terre d'air pur, de mer et de découvertes

Pour découvrir ou retourner dans cette belle région, pourquoi ne pas faire du camping en Bretagne ? Ce mode d'hébergement, permet une autonomie parfaite. Que vous soyez puriste et optiez pour le camping en tente ou que vous préfériez le confort d'un mobil home ou d'un camping-car, le Morbihan possède les solutions d'hébergement adaptées à tous les budgets et toutes les envies de vacances. Quand vous serez installés, il ne vous restera qu'à choisir les endroits à découvrir ! Oui, le Morbihan peut s'enorgueillir d'offrir à la fois des plages superbes et des paysages terrestres propices à la promenade.

Loisirs, culture, farniente…des vacances pour tous

D'ailleurs, pourquoi ne pas arpenter la forêt de Brocéliande, histoire de voir si vous n'y rencontrerez pas, au détour d'un sentier, le fantôme du roi Arthur ou de Morgane ? Envie de vous détendre en marchant en bord de mer, vous êtes au bon endroit, notamment à Quiberon pour les amoureux des côtes sauvages et préservées. Pour les amateurs de mystère, visitez Carnac et ses pierres érigées, comme d'étranges statues venues du fond des âges. Tous ceux qui les ont vus, peuvent témoigner de l'effet surprenant que cela produit. Envie d'une petite thalasso pour effacer la fatigue de la vie quotidienne ? D'offrir à vos enfants une escapade dans un parc d'attractions ou voir si votre mari tiendra plus de 10 secondes sur un paddle ? Il y a tant à découvrir et à faire dans le Morbihan !