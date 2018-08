Home » Actu Visitez guidée pour découvrir le musée du Louvre Actu Visitez guidée pour découvrir le musée du Louvre

Au cœur de la plus belle ville du monde se trouve un ancien palais des rois devenu musée. Le musée du Louvre est évidemment le plus célèbre des musées. Chaque année des millions de visiteurs viennent admirer une concentration unique au monde de trésor. Visiter le musée du Louvre est un voyage à travers l’art et l’histoire. Ci-dessous, nous vous proposons un guide pour découvrir le musée du Louvre.

Pourquoi visiter le musée du Louvre ?

Le musée du Louvre est un musée d’art et d’antiquités. Les antiquités, ce sont les meubles et les objets qui datent d’il y a très longtemps. Situé dans le premier arrondissement de Paris, le musée du Louvre est localisé sur la rive droite de la Seine. Précisément dans la partie Nord de Paris. Le musée du Louvre est situé dans le palais du même nom. Le palais du Louvre, c’est le plus grand palais européen et c’est le deuxième plus grand d’Europe après le parlement roumain.

Le musée du Louvre est un bâtiment qui a une histoire aussi veille que Paris. Il a été pendant longtemps la résidence des rois de Charles V jusqu’à Louis XIV. Le musée est caractéristique et repérable par la pyramide du Louvre. Le palais du Louvre reste un endroit qui a toujours été marqué par l’art. Il contient tous les objets et peintures qui appartenaient aux familles royales françaises. Donc le trésor français a été stocké dans le palais du Louvre. Faire une visite au palais du Louvre est fascinant.

Conseils pour visiter le musée du Louvre

Le musée du Louvre est le plus grand musée d’art au monde avec plus de 72 000 mètres carrés. Il abrite 460.000 œuvres. Il y a l’art occidental du Moyen-Âge jusqu’à 1848. Il y a de grandes collections sur les civilisations antiques (Egypte, Grèce, Empire romain, etc.) et des collections sur les arts chrétiens et des arts de l’islam.

Si vous souhaitez aller au musée, il faut sélectionner à l’avance ce qui vous intéresse. Parce que vous ne pouvez pas voir tous les objets en une seule journée. Il s’agit du musée le plus visité au monde et le site culturel payant le plus visité de France. Surfez sur le web pour sélectionner les objets que vous souhaiterez visiter.