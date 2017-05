Vérifier la conformité de son installation électrique

Transition lumineuse De la même manière que l’on est passé des anciennes aux nouvelles lumières, les installations électriques aussi ont vu des changements. Avant de procéder à l’achat d’une ampoule fluocompacte par exemple, il vous faut vérifier la compatibilité entre vos douilles et les culots à prendre. Si vous avez une installation d’ancienne génération, c’est simple, prenez des ampoules avec culots en baïonnette pour toutes vos douilles de la même catégorie. D’accord, l’allure ne change pas, peut être les formes, mais vous allez consommer jusqu’à 50% moins d’énergie. Ce qui vous fait faire de belles économies avec la baisse de votre facture d’électricité. Achat d’ampoule discount C’est juste inutile de vous en faire sur l’endroit où vous allez trouver à prix bas, une vente d’une ampoule conforme à votre installation.

C’est d’une simplicité, vous devez juste voir comment sont vos douilles. Ces nouvelles lampes vont presque sur toutes les supports, mieux encore certaines sont adaptables sur variateur. Elles sont surtout très peu radioactives et donc tout à fait écologique. Vu la place de la protection de l’environnement de nos jours c’est une nécessité de vous mettre aux lampes de basse consommation. Elles sont assez abordables et ne vous imposent guère un changement d’installation.

C’est là toute l’économie de ces lumières. Conformité totale Pour vos lustres, appliques et spots, vous pouvez avoir autant une ampoule e27, qu’une b14 ou une gu10. Tout dépend de votre installation, cette nouvelle génération de lampes est disponible sous tous les formats. Même si les led présentent plus de modèles, en général qu’il s’agisse d’une ampoule standard, ronde, torsadé, de n’importe quelle technologie, vous pouvez avoir ce qu’il y a de plus adapté pour vous. Mieux encore, vous allez trouver une classification directe pour conformer chaque style avec un type de luminaire. Etre éco responsable et design c’est possible.