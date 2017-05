Découvrez, au cours de vos vacances dans le Var, l’histoire, le riche patrimoine, l’identité culturelle, les traditions ainsi que les villes et villages pittoresques de ce département touristique. Le Var est le département le plus boisé sur tout le territoire français, il a alors beaucoup à offrir en termes de dépaysement et de détente. Disposant de trois centaines de kilomètres de côtes sur le littoral, le Var vous accueille avec ses nombreuses plages de sable fin, les îles qui l’entourent, son environnement naturel préservé, ses nombreuses stations balnéaires comme Saint-Tropez, Le Lavandou, Saint Cyr et tant d’autres encore. Le Var, c’est aussi 192 kilomètres de sentiers balisés, à parcourir absolument pour apprécier plages, calanques, criques sauvages, pinèdes et sous bois aux alentours.

Visites guidées

Pour découvrir au mieux la beauté de ce département touristique, passez un séjour de vacances Var et bénéficiez de nombreuses visites guidées et itinéraires proposés par l’Office du Tourisme. Ces visites guidées vous mèneront au cœur des villages, dans les centres historiques, dans les magnifiques villes telles Hyères, Fréjus, Toulon … Parmi les visites commentées que vous pourrez trouver, il y a la « balade historique au gré des places et ruelles de Saint Tropez », le charmant village provençal. Au cours des deux heures de visites, vous apprendrez beaucoup sur le patrimoine, les activités marins, l’histoire, les traditions ainsi que les endroits mythiques de Saint Tropez. Cette sortie à thème sera parfaitement adaptée pour toute la famille, les seniors, les adultes et même les enfants. Pour pouvoir participer à la visite, rendez-vous et inscrivez-vous auprès de l’Office du Tourisme. Comme il s’agit d’une destination très convoitée, la première chose à faire serait de réservere à l’avance la formule d’hébergement choisie.