Une nouvelle destination pour vos vacances, le parc écologique

Embarquez pour des vacances insolites dans un parc où la nature a une vraie place. Tout a été pensé dans les moindres détails, protection de la faune, de la flore, un habitat écologique, une restauration en circuit court, des hébergements sur l'eau ou dans les arbres, en toile, en bois, des baignades dans des eaux naturelles. Une vraie étape pédagogique et ludique au coeur de la nature qui reste préservée grâce à ce parc écologique.

Mélangez plaisir et découvertes

Aujourd'hui, les individus recherchent un autre concept de vacances. Ils veulent de l'innovation :

Se rapprocher de la nature

Vivre en complète osmose avec elle

Profiter de ses bienfaits

Apprendre à connaître la faune, la flore

Explorer les régions

Déguster les bons petits plats du terroir

Cette destination touristique est idéale pour se reposer, profiter des uns et des autres tout en étant plongé dans une bulle verte sans voiture ni pollution. Le parc écologique, c'est tout simplement un joli coin de paradis où tout le monde aime séjourner en toute quiétude. Vivre durant quelques jours dans cette ambiance en famille rapproche les frères, les soeurs, les parents… Passer des vacances dans un parc écologique vous permet de jouir de beaux souvenirs.

Vivre l'expérience dans un parc écologique

Ces vacances écologiques, c'est l'assurance de bien se ressourcer au milieu d'un patrimoine historique et plongé dans une flore riche, naturelle et inattendue. Au détour de chaque chemin, vous partagerez ensemble l'insolite. Chacun pourra apprendre en s'amusant tout en étant en harmonie avec l'environnement. Dans un parc écologique, que vous veniez à deux, à quatre, tout est prévu pour que vous passiez de délicieux moments uniques et inoubliables. Toutes les formules d'hébergement : cabanes, logements en toile, hôtel typique vous donneront toute satisfaction. Les amateurs de nouveautés seront conquis par ce concept où la biodiversité est présente à chaque instant.