Home » Loisirs Pourquoi je veux travailler dans l’événementiel ? Loisirs Pourquoi je veux travailler dans l’événementiel ?

L’événementiel est un secteur très prisé ces dernières années. Pour certains, il est difficile d’accès, mais on a juste besoin d’une préparation appropriée. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi je voudrais tant me lancer dans l’événementiel. Ils ne comprennent pas mon attirance sans nul autre pareille pour ce métier. Et c’est ‘normal ! Ce qu’ils ignorent, c’est la multitude d’avantages qu’offre ce secteur. Je compte alors vous les faire découvrir à travers cet article.

La polyvalence dans l’événementiel

Le secteur de l’événementiel est très varié. Pour la conception, les relations publiques, la logistique, la comptabilité, la technique, le suivi des prestataires… on ignore exactement à quel type de compétence on doit faire appel. Mais c’est toujours aussi passionnant de pouvoir innover, franchir ses limites et en apprendre plus. On en ressort plus débrouillard et dégourdi.

A découvrir également : Vacances au camping : comment choisir sa destination ?

Quand bien même les enseignements font de plus en plus appel au professionnalisme, le terrain est une valeur encore plus sure. Ce qui m’attire encore plus est cette multiplicité de disciplines. Je découvre alors de nouveaux horizons. Non seulement concernant les disciplines, mais également en ce sens que mon monde s’élargit. On y fait de nouvelles connaissances et cela permet de se professionnaliser.

L’énergie collective que dégage le secteur

Aussi banale qu’elle puisse paraitre, l’énergie collective que dégage l’événementiel est galvanisante. Le travail d’équipe y est privilégié. J’aime l’énergie, cette énergie motivante qui se dégage du travail collectif entre l’organisateur et ses collaborateurs. Aujourd’hui, il conçoit et met en œuvre les évènements, mais lors des préparatifs, l’investissement et la mobilisation des collaborateurs et partenaires techniques sont juste impressionnants. Ces jours-là, chacun oublie sa fonction spécifique. Et s’adonne à un travail d’ensemble pour parvenir à un seul et même objectif. Un objectif exceptionnel qui est de faire de l’événement une parfaite réussite.

A voir aussi : Où aller à la Réunion ?

La stratégie et la surprise dans le travail

Il y a tellement d’effort pour surprendre à chaque fois le public. La concurrence événementielle est rude et donc il faut à chaque fois innover et apporter une touche particulière. Pour ce faire, un travail planifié est fait. Il est en fait question de plusieurs nuits blanches, de longs mois de planification pour aboutir à un résultat prêt à couper le souffle. Un résultat qui doit permettre de se démarquer du lot.

Tellement amoureuse du neuf, je m’imagine déjà impressionner le public par mon travail. C’est si beau de les voir ébahis par le travail accompli. Moi qui suis si curieuse, j’aurai à utiliser encore mieux mon sens. Le fait de faire constamment preuve d’ingéniosité, d’innovation et de veille permanente fera encore plus travailler mon sens de la curiosité.

La satisfaction derrière l’événementiel

Je ne saurais expliquer ce que ça fait de voir tous ces clients satisfaits par le travail. C’est tellement excitant de voir la propagande faite par les clients et leurs invités à propos du travail et des efforts consentis. J’imagine l’effet de la montée d’adrénaline quand on voit ses œuvres sur la toile via les réseaux sociaux, les félicitations qu’on reçoit des convives, de l’auditoire. J’aime voir et ressentir ces émotions dans leur visage. C’est très stimulant et ça me motive encore plus à y adhérer.