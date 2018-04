Home » Santé Une attelle adaptée pour votre entorse du pouce Santé Une attelle adaptée pour votre entorse du pouce

Lorsque l'on perd l'équilibre en vélo, à ski, en rollers, et même parfois en marchant, le réflexe consiste à tendre les bras vers le sol et ouvrir la main pour tenter d'amortir le choc. Bien souvent le pouce en subit les conséquences. Les entorses sont fréquentes et considérées comme bénignes. Avec une simple attelle pouce en pharmacie, quelques jours d'immobilisation suffiront à la guérir.

Une attelle pour garder le pouce dans la bonne position

Le pouce n'est pas un doigt comme les autres. C'est lui en effet qui permet d'utiliser la main comme une pince. Il est important dans tous les gestes de la vie courante. De la prise du stylo au maniement d'outil, nous sommes dépendant de la bonne santé de nos pouces. Lorsque l'on se tord la main, il faut aller aux urgences. Une fois le diagnostic établi, le médecin proposera des médicaments comme des antidouleurs, des anti-inflammatoires associés à une immobilité stricte durant plusieurs semaines avec une attelle. Celle-ci après la guérison devra être portée lors de la pratique des sports à risque, car l'articulation reste fragile dans les mois qui suivent la chute.

Une immobilisation simple et efficace

Afin de stabiliser les articulations du pouce blessé, l'attelle se révèle être indispensable. Rappelons qu'une entorse est un étirement ou une rupture des ligaments qui survient au cours d'une activité physique ou lors d'une chute. Plus ou moins sévère, elle guérit généralement au bout de six semaines sans séquelles. Toutes les entorses ne justifient pas une intervention chirurgicale. Une immobilisation via une orthèse bloquera l'articulation. Le patient retrouvera progressivement sa mobilité. L'attelle du pouce s'adapte parfaitement à la morphologie de l'utilisateur. Le doigt est immobilisé grâce à la plaque en aluminium qui est intégrée à l'attelle. Légère et discrète, elle préserve la mobilité de la main, l'intérieur est confortable.