Que faire en cas de problème dentaire ?

Il peut arriver à n’importe qui d’être confronté un jour à une urgence dentaire. Qu’il s’agisse d’une rage de dent, d’une dent cassée ou d’un abcès, la douleur est vite insupportable et on souhaite à tout prix trouver une solution. Que faire dans ce cas ? Ce type d’infection nécessite par ailleurs d’être traitée rapidement avant qu’elle ne s’aggrave. Est-ce que notre dentiste peut nous recevoir ? Y-a-t-il un service dédié aux soins dentaires d’urgence ? Contacter un dentiste de garde s’avère être une solution de premier choix.

Qu’est-ce qu’une urgence dentaire ?

Il peut être difficile d’évaluer si son cas correspond à une urgence dentaire ou non. C’est pourquoi l’assurance maladie a pris soin de les définir.

Elle distingue deux cas :

Le cas 1 :

Il s’agit de douleurs insupportables qui s’accentuent lorsque la personne s’allonge. Cela concerne également les personnes ayant du mal à utiliser leur bouche ou leur mâchoire. Un accident ayant causé la perte d’une dent, un choc, un déplacement ou toute autre plaie à cet endroit valide une intervention en urgence. Les urgences dentaires comprises dans le cas 1 demandent des soins dans la même journée.

Le cas 2 :

Ici ce sont les difficultés à respirer ou à avaler dont il est question. Un cas 2 est aussi une forte douleur qui cause de la fièvre. Des rougeurs au niveau du visage, un cou gonflé est également un signal d’alerte. Si vous êtes pris de vomissements ou avez une perte de connaissance après avoir subi un choc, ce n’est pas non plus à prendre à la légère. Les problèmes énumérés en cas 2 doivent conduire à contacter le Samu au 112 ou 15.

Comme vous pouvez le constater, le dentaire connait plusieurs niveaux d’urgence. Le problème le plus courant est une rage de dent. Des antalgiques peuvent soulager la douleur mais il arrive que cela ne suffise pas et empêche la personne souffrante de dormir. Une intervention en urgence permet de soulager en premier lieu puis de soigner ce qui cause cette douleur.

Il peut arriver aussi qu’il y ait un problème avec un appareil dentaire. Une bague peut tomber ou abîmer la gencive. Un appareil mal fixé ou des fils trop serrés causent des douleurs ou une gêne importante. Dans cette situation, prenez contact au plus vite avec votre dentiste afin qu’il règle le problème.

Si vous êtes confronté à une urgence dentaire dans la journée, il convient d’essayer de prendre rendez-vous avec votre dentiste. S’il ne peut vous recevoir en urgence car son emploi du temps est complet, il reste heureusement une solution.

La douleur est insupportable et votre dentiste n’est pas disponible. Il vous faut donc joindre un cabinet dentaire de garde en allant par exemple voir ce site. Vous pouvez aussi trouver les coordonnées d’un dentiste de garde en tapant dans votre barre de recherche sur internet “dentiste de garde”, suivi du nom de votre ville. Vous avez la possibilité également d’être reçu aux urgences dentaires dans un hôpital ou une clinique. Vous pouvez obtenir ce type d’informations également sur le site de l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes. Il arrive que les dentistes laissent des indications sur leur messagerie sur des services à joindre en cas d’absence de leur part.

La solution pour une urgence dentaire le dimanche

Il est vrai que le dimanche peut poser problème, les soignants disponibles sont beaucoup moins nombreux. Dans cette situation, n’hésitez pas à appeler le SAMU en composant le 15. Le SAMU a connaissance des dentistes de garde disponibles le dimanche.

Peut-on trouver un dentiste de garde la nuit ?

Il arrive malheureusement souvent qu’une rage de dent survienne dans la nuit. La difficulté est que les dentistes de garde nocturnes sont rares. Il existe cependant dans quelques grandes villes des pôles odontologiques. C’est à cet endroit que vous pourrez être pris en charge pour un problème de santé buccale urgent.