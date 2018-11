Home » Santé Tout ce que vous devez savoir sur l’acupuncture Santé Tout ce que vous devez savoir sur l’acupuncture

L'acupuncture est une méthode thérapeutique provenant de la médecine traditionnelle chinoise. Cette pratique provoque la stimulation des points d'acupuncture répartis sur le corps en vue de soulager, prévenir et soigner une affection ou un trouble. Quel est le principe de fonctionnement de l'acupuncture ? Quels sont les maux pris en charge par cette thérapie ?

L'acupuncture : principe de fonctionnement

D’après la médecine chinoise, les maladies sont à l’origine d’un déséquilibre énergétique, et une stimulation de certaines parties du corps permet de rétablir une bonne circulation de cette énergie (Qi). L'énergie vitale ou Qi est formé par le Yin et le Yang, et ces deux éléments doivent être répartis équitablement au niveau du corps pour ne pas voir l’apparition de maladies ou troubles. La circulation du Qi est effectuée aux niveaux des 12 méridiens. Le but de l'acupuncture consiste à éveiller les points se trouvant sur les méridiens en vue de restituer une circulation normale de l’énergie vitale.

Les séances d’acupuncture sont notamment réalisées avec des aiguilles. Toutefois, d’autres éléments tels que les aimants, l'électricité, les ventouses, les bâtonnets d’armoise ou le laser sont également utilisés. Il existe également une méthode appelée moxibustion qui emploie la chaleur pour stimuler les points. Vous pouvez contacter un professionnel de l'acupuncture pour tester les vertus de cette pratique.

L'acupuncture : quel est son utilité ?

L'acupuncture est un mode de thérapie qui procure beaucoup de bienfaits. Parmi les soulagements psychologiques apportés par une séance d’acupuncture figure : une baisse de la pression artérielle, une diminution du rythme cardiaque ainsi que la régénération cellulaire. Cependant, cette technique est généralement utilisée pour soigner des maux et troubles fréquents (diminuer le niveau de stress ou apaiser une migraine) et réduire les dépendances à la nicotine pour les fumeurs ou l’intensité d’une dépression.

Toutefois, on l’emploie également pour provoquer la perte de poids chez un individu ou apaiser les douleurs de la grossesse ainsi que les troubles digestifs tels la constipation dyspepsie fonctionnelle. Les signes de la ménopause, les allergies, l’acné sont également des troubles qui peuvent être traités par des séances d'acupuncture.