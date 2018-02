Home » Actu Trouver le cadeau idéal pour la Saint-Valentin Actu Trouver le cadeau idéal pour la Saint-Valentin

Dans un peu plus d’une semaine, nous fêterons la fête des amoureux. Si certains y sont réfractaires et estiment que l’amour doit se célébrer durant les 365 jours de l’année, d’autres se prennent au jeu avec grand plaisir. C’est donc l’heure pour les adeptes de la Saint-Valentin de trouver le cadeau de couple idéal.

La box de dégustation

Les amoureux sont de grands gourmands. Ils aiment découvrir et déguster ensemble. C’est pour cette raison que les ateliers de cuisine, d’œnologie ou les soirées au restaurant restent le choix privilégié des couples. L’originalité cette année vient de l’arrivée sur le marché des box de fromage proposées par les épiceries fines. Le système d’abonnement permet de découvrir de nouvelles variétés chaque mois et de passer un bon moment de gastronomie ensemble.

Le soin relaxant à deux

De plus en plus d’établissements de soin et d’instituts de beauté proposent à leur client de partager un instant de détente et de bien être en couple. Généralement, il est de bon ton de commencer par une séance de sport, qui durant l’hiver n’est pas un luxe. L’idée de pouvoir se réapproprier son corps est très importante pour le moral. Ensuite, un moment de relâchement total au spa à profiter d’un jacuzzi, d’un sauna ou d’un hammam vous permettra de lâcher prise. Enfin, le soin ou le massage corporel en couple sera l’occasion de retrouver un peu de complicité.

La tendance des brunchs

Si la majeure partie des couples se ruent dans les restaurants le soir du 14 février, d’autres préfèrent consacrer tout un week-end à se faire plaisir. Au programme, un petit voyage dans une capitale européenne, un restaurant typique, une soirée festive pour profiter de l’ambiance des lieux et une chambre d’hôtel très confortable en centre-ville. Mais l’instant favori de nombreux couples restent de s’offrir un brunch dans le meilleur établissement pour apprécier un petit déjeuner en amoureux avec une bonne coupe de champagne.