Comment choisir une lamelleuse

Une lamelleuse est un outil de menuiserie essentiel utilisé pour assembler deux pièces de bois à l'aide de colle et de lamelles de bois. Elle crée une connexion plus solide, offre plus de commodité et d'efficacité que toute autre solution. Si vous souhaitez acheter une lamelleuse pour votre usage domestique ou professionnel, tenez compte des points suivants.

1. Source d'énergie :

La source d'alimentation d’une lamelleuse est disponible sous deux formes : avec ou sans fil. Il s'agit d'une caractéristique essentielle à prendre en compte pour ceux qui accordent beaucoup d'importance à la commodité.

A voir aussi : Comment savoir si un homme vous aime quand il vous appelle par votre prénom ?

Lamelleuse à fil - La plupart des modèles de lamelleuses sont disponibles en version à fil. En général, ces projets de menuiserie sont réalisés dans l'atelier, où le courant est facilement disponible pour faire fonctionner tous ces outils électriques. Nous savons tous que les modèles filaires offrent plus de puissance dans leur moteur et peuvent facilement couper le bois le plus dur. Le principal avantage de ces modèles filaires est qu'ils fonctionnent en continu tant qu'ils ne sont pas branchés sur une source d'alimentation. Leur principal inconvénient est la longueur limitée du cordon.

- La plupart des modèles de lamelleuses sont disponibles en version à fil. En général, ces projets de menuiserie sont réalisés dans l'atelier, où le courant est facilement disponible pour faire fonctionner tous ces outils électriques. Nous savons tous que les modèles filaires offrent plus de puissance dans leur moteur et peuvent facilement couper le bois le plus dur. Le principal avantage de ces modèles filaires est qu'ils fonctionnent en continu tant qu'ils ne sont pas branchés sur une source d'alimentation. Leur principal inconvénient est la longueur limitée du cordon. Lamelleuse sans-fil - Elles sont très pratiques pour les projets de rénovation de cuisine, lorsqu'il s'agit d'assembler deux segments de plans de travail en bois sans utiliser de cordon. Le principal avantage de ce modèle est qu'il est compact, portable et qu'il peut fonctionner dans n'importe quel endroit jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Son principal inconvénient réside dans le nombre limité d'heures de travail en fonction de la capacité de la batterie.

2. Vitesse et puissance :

Les lamelleuses sont des outils électriques déterminés qui offrent beaucoup de vitesse et de puissance et des pièces résistantes. Cependant, elle ne consommera pas beaucoup d'énergie pour percer un trou dans du cèdre ou du pin. Il est essentiel de vérifier la caractéristique liée à la puissance, appelée l'ampérage, avant de l'acheter.

A découvrir également : Qui peut nous aider à trouver un logement ?

L'ampérage définit la charge de courant qu'un moteur peut supporter avant que ses pièces ne tombent en panne en cours de fonctionnement. Il dépend en effet de la qualité de tous ces composants distincts à l'intérieur de l'appareil et de la manière dont il se refroidit lorsqu'il fonctionne. De préférence, nous avons besoin d'un modèle de lamelleuse dont la puissance est comprise entre 5 et 7 ampères.

La vitesse est très importante pour le travail à effectuer. Cela signifie que plus le moteur est rapide, plus la lame tourne vite et coupe ainsi efficacement la fente du biscuit. Il est donc préférable d'opter pour les modèles dont la vitesse de rotation est comprise entre 8 000 et 10 000 tr/min.

3. Taille de la lamelleuse :

L'objectif principal des lamelleuses est d'utiliser des lamelles pour assembler des pièces. L'insertion d'un biscuit collé dans une fente permet de verrouiller et d'assembler deux pièces de bois en une seule. En général, les lamelles sont disponibles en différentes tailles : petite (#0), moyenne (#10) et plus grande (#20) respectivement.

La plupart des lamelleuses offrent des réglages qui permettent de s'adapter à des biscuits de tailles différentes afin d'obtenir des coupes plus ou moins profondes - certains modèles permettent des coupes aussi profondes que 3/4 de pouce, tandis que d'autres modèles nécessitent de changer les lames. Cependant, la taille des lamelles n'est pas un critère de choix de la lamelleuse, mais elle est essentielle pour le travail. Par exemple, les comptoirs et les étagères nécessitent de nombreuses surfaces de collage et une rainure plus large. En revanche, un petit biscuit peut convenir à l'encadrement d'une armoire.