Pourquoi opter pour la destination de la Thailande ?

La Thaïlande fait partie des destinations les plus plébiscitées au monde, avec plus de 35 millions de visiteurs chaque année. Merveilleusement diversifiée, elle compte diverses plages de sable blanc, des temples historiques et une gastronomie hors du commun. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de voyager en Thaïlande, voici quelques raisons pour lesquelles ce pays est très apprécié par les voyageurs.

Profiter des plages et des spots de plongée

L'aspect le plus séduisant de la Thaïlande est certainement ses îles et ses plages. En effet, la destination compte plus de 2 400 km de côtes et environ 1 000 îles. Par conséquent, que vous désiriez faire la fête toute la nuit, faire la plongée ou vous détendre lors d’un voyage sur mesure en Thailande, vous trouverez une île ou une plage adaptée.

Lire également : Visiter Paris en scooter : toute une histoire !

Par ailleurs, les côtes ouest et est abritent de nombreuses îles. Phuket, Krabi et Koh Phi Phi, sur la côte ouest se distinguent par leurs excellents équipements et leurs activités, tandis que Koh Lipe et Koh Lanta offrent des eaux très claires et de nombreuses possibilités de plongées dans les récifs coralliens. Koh Samui, Koh Pa Ngan et Koh Tao proposent des plages tranquilles loin de la masse touristique.

Découvrir la riche culture thaïlandaise

La Thaïlande possède un patrimoine culturel riche et diversifié, avec une belle combinaison d'influences historiques, religieuses, artistiques, musicales et culinaires. La principale religion dans le pays est le bouddhisme, qui a eu un impact considérable sur la culture. Dès lors, vous y trouverez de nombreux temples bouddhistes importants, soit plus de 40 000 temples et sanctuaires bouddhistes et près de 300 000 moines.

A lire aussi : Quelques astuces pour les parieurs en herbe

Dans toutes les parties de la Thaïlande, vous pourrez admirer les temples et les sanctuaires. Les temples les plus célèbres sont le Wat Doi Suthep, le Wat Phra Kaew, le Wat Ratburana, le Temple blanc de Chiang Rai…

Plonger au cœur de l’histoire de la Thailande

Une autre parmi les raisons de visiter la Thailande : son histoire ! Les vestiges thaïlandais les plus anciens remontent au paléolithique, il y a près de 20 000 ans.

Au cours de son histoire, la destination a été influencée par l'Inde, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et la Chine. De nombreuses ruines anciennes se trouvent par conséquent dans des villes comme Bangkok, Sukhothai et Chiang Mai.

Explorer la nature

Si vous vous demandez toujours pourquoi voyager en Thailande, sachez que le pays possède une large variété d'environnements naturels. En effet, il est réputé pour ses montagnes, ses forêts, ses plages, ses parcs et ses îles. Vous pourrez ainsi y voir de grandes chaînes de montagnes et des forêts tropicales couvrant une grande partie du pays.

En plus des éléphants, la Thaïlande compte plus de 10 % des animaux de la planète. Elle abrite en effet plus de 285 espèces de mammifères : éléphants, ours malais, tigres, léopards, cerfs et loutres, etc. ainsi que des primates tels que des gibbons, des macaques, des singes feuilles sombres...

Par ailleurs, la Thaïlande compte environ 147 parcs nationaux.

Savourer la gastronomie locale

La cuisine thaïlandaise n’est plus à présenter dans le monde. Le mélange de saveurs, de textures et de techniques de cuisson a fait de cette gastronomie locale l'une des plus populaires. C’est donc l’une des raisons de voyager en Thailande.

Le Tom Yum goong (soupe de crevettes épicée), le Pad Thai (nouilles frites) et le Som Tam (salade de papaye épicée) sont quelques-unes des spécialités typiques. La cuisine de rue Thaïlandaise est également à ne pas manquer. Vous trouverez dans les différentes villes de nombreux stands de nourriture qui proposent des plats préparés, des fruits, des collations, etc.

Assister aux festivals

La Thaïlande organise différents festivals colorés durant l'année. L'un des plus connus dans le pays est le festival de la lumière (Loy Krathong), qui se tient chaque année au mois de novembre, en même temps que le festival des lanternes, qui implique le lancer de milliers de lanternes dans le ciel nocturne. Un autre grand festival, Songkran, est célébré en avril. Également appelé Nouvel An thaïlandais, il symbolise la renaissance dans le bouddhisme.