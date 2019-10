Home » Santé Quels sont les avantages d’une cigarette électronique ? Santé Quels sont les avantages d’une cigarette électronique ?

Le tabac fait partie d’une des premières causes de mortalité dans le monde. Mais, quand on s’y met, il est parfois difficile de décrocher. Dans ces conditions, il serait mieux de chercher des voies et moyens pour satisfaire ses envies sans pour autant nuire à sa santé. Dans le but de vous aider, les grosses firmes travaillant dans ce domaine ont innové la cigarette électronique. Alors, quels peuvent bien être les avantages de cette dernière ? Le présent article répond convenablement à cette interrogation vitale pour vous.

On se porte mieux

Si l’on reconnaît que le tabac nuit gravement à la santé, cela est principalement dû aux conséquences des tabacs classiques sur la santé. Le monde est en perpétuelle évolution et les choses s’améliorent. Aujourd’hui, nous sommes à l’ère de la cigarette électronique. Cette dernière ne nuit pas autant à votre santé que le tabac classique. En effet, une étude du Public Health England révèle que, la cigarette électronique est à 95 % approximativement moins nocif que le tabac. De plus, les pneumologues reconnaissent ce fait, car pour eux, il est mieux de vapoter que de fumer.

En outre, lorsque vous vapotez, vous êtes à même de réduire plus facilement votre consommation ennicotine. Par ailleurs, selon un rapport du professeur Dautzenberg, la vapeur des cigarettes électroniques contient de faibles taux d’éléments nuisibles à la santé. Il s’agit du monoxyde de carbone que vous n’y retrouvez même pas, l’absence de goudron et de particule solide. Cependant, vous y verrez une petite quantité insignifiante de cancérogène. En vous procurant ce produit sur Vapoter.fr, vous verrez vos toux diminuer et vous n’aurez plus mal à la gorge. Cela arrange beaucoup plus votre respiration.

Elle est écologique

Il faut signaler que la fumée de tabac renferme 4000 substances chimiques dont les cancérigènes. Aussi, 65 000 enfants décèdent par an du fait qu’ils sont exposés au tabagisme passif parmi les 1,2 million de personnes qui s’y sont exposées. Avec l’e-cigarette, le monde se porte mieux. Il est moins nocif et de surcroît, écologique. Elle ne laisse pas traîner de mégot de cigarette qui peut prendre 15 ans pour se décomposer. De plus, la fumée de cigarette ordinaire à la même envergure de pollution que 10 voitures diesel qui tournent au ralenti pendant 30 minutes. Avec l’e-cig, vous pouvez avoir des e-liquides bio et préservez pas la même occasion votre environnement.

Toujours la même saveur et économique

La cigarette électronique n’a pas changé les sensations que vous ressentiez autrefois avec la cigarette ordinaire. En effet, la vapeur que vous aspirez imite convenablement la fumée du tabac. Aussi, la vapeur gratouille toujours la gorge et aussi, sa contenance en nicotine ne vous fera pas regretter la cigarette ordinaire. Toutefois, avec la cigarette électronique, vous pouvez opter pour le goût que vous voulez, soit la menthe, la pomme, etc. Par ailleurs, il faut bien reconnaître que la cigarette électronique est plus économique. La vape coûte moins cher que fumer. Le parquet de cigarette coûte plus que 8 euros aujourd’hui et le prix va continuer de croître.

Pour mieux faire la comparaison, vous tiendrez compte de votre besoin en nicotine, votre matériel de vape et la résistance en consommation d’e-liquide. Mais, quel que soit le rapport que vous ferez, vaper vous fera plus d’économie que fumer.