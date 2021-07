Home » Santé Choisir son e-liquide pour sa cigarette électronique Santé Choisir son e-liquide pour sa cigarette électronique

Après avoir passé un certain à évaluer les différents types de cigarette électronique et à choisir celui qui nous correspond le plus, il faut ensuite se pencher sur la question du e-liquide. En effet il convient là aussi d’étudier les produits existants mais il s’avère que cela prend un certain temps. L’offre est très diversifiée et il n’est pas simple de savoir pour quoi opter selon le panel de saveur proposé.

Voici donc nos conseils afin que vous puissiez y voir plus clair pour faire votre choix de e-liquide !

Le rôle du e-liquide dans une cigarette électronique

Il s’agit d’un élément incontournable pour un vapoteur. Le e-liquide est en quelque sorte le carburant de la cigarette électronique. Le principe consiste en un courant électronique que la batterie produit (plus d’infos chez Le Petit Vapoteur). Ce courant va chauffer la résistance et c’est ainsi que le e-liquide pourra être vaporisé par l’atomiseur qui a été chauffé. Vous ne pouvez faire sans ce précieux e-liquide car c’est lui qui produit de la nicotine grâce à la résistance qui le vaporise.

En plus de son apport en nicotine, un vapoteur va apprécier un e-liquide pour sa saveur. Le but ne l’oublions pas, est de substituer une addiction par un autre plaisir. Il est en effet très important que le fumeur retrouve une sensation de plaisir avec la cigarette électronique afin que son sevrage tabagique puisse commencer. Choisir la bonne saveur de son e-liquide est par conséquent déterminant dans la réussite de son envie d’arrêter le tabac. En stoppant le tabac, un fumeur retrouve par ailleurs le goût et les subtilités des saveurs. Celle du e-liquide choisi pour la cigarette électronique sera d’autant plus agréable. Rendez-vous dans nos boutiques e liquides pour trouver votre saveur préférée pas chère.

Choisir la bonne saveur pour son e-liquide

C’est une interrogation qui revient très souvent chez les vapoteurs débutants. Et pour cause, l’offre des e-liquides est vaste et il est normal d’être un peu perdu au début.

Cependant, on peut d’ores et déjà vous aider en distinguant 4 catégories. Un e-liquide peut être fruité, mentholé, gourmand ou classique. Cette dernière catégorie va tout simplement rassembler les e-liquides ayant le goût des vraies cigarettes. Elles sont idéales pour les vapoteurs débutants car elles font office de transition avant de pouvoir passer à une autre saveur. Les mentholés conviendront aux amateurs de fraicheur et les habitués aux cigarettes du même type. Les saveurs fruitées et gourmandes raviront les accros au sucre et ceux qui ont envie de retrouver le goût de leur gâteau préféré.

C’est donc en fonction de vos goûts et de votre profil que vous pourrez faire votre choix. Si certains ont besoin de faire une transition progressive en utilisant un e-liquide classique, d’autres préfèrent opter pour un arrêt brutal en se tournant directement vers des saveurs fruitées.

Dans tous les cas, veillez à acheter des e-liquides de qualité et français. Il existe des e-liquides pas chers qui soient tout de même qualitatifs, tout en proposant de nombreuses saveurs.

