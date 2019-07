SCT TELECOM : Notre avis sur le groupe français en pleine croissance

Retour sur les avis SCT Télécom : la connectivité au cœur de son offre

Connectivité IP, Cloud, téléphonie… Le couplage de la téléphonie et de l’informatique est devenu réalité grâce à la démocratisation des connexions haut débit. Dans un monde toujours plus connecté, les dirigeants d’entreprise n’ont donc guère d’autre choix que de suivre cette transition digitale. SCT Télécom est là pour les accompagner. Ce groupe a su anticiper toutes les évolutions et poursuit une constante croissance depuis sa création en 1997.

SCT Télécom a une réputation solide dans le secteur des télécoms grâce à des défis toujours relevés dans un monde en constante évolution. La téléphonie professionnelle a toujours représenté un véritable enjeu stratégique au sein des entreprises. Comment accéder à un service adapté à son secteur d’activité ? Quelle solution télécom choisir pour garantir la sécurité de ses données ou optimiser son activité ? Les avis clients SCT Télécom sont unanimes : la société a su prendre le virage technologique dès 2014 en devenant un partenaire privilégié de grands opérateurs privés tels que SFR et Orange.

Le marché français des télécoms d’entreprises est en profonde transformation : l’arrêt du réseau téléphonique analogique couplé au déploiement national de la fibre optique et à la généralisation de la 4G avant l’arrivée de la 5G, oblige toutes les entreprises à revoir et à faire évoluer leurs infrastructures de télécommunication.

L’arrêt du RTC (téléphone traditionnel), une opportunité de croissance

SCT Télécom a su devancer ses transformations et s’inscrit comme une infrastructure essentielle à la compétitivité. Cette capacité à l’innovation est essentielle alors que, comme nous le disions, la téléphonie traditionnelle va disparaître à l’horizon 2023. Face à cette échéance, SCT Télécom a su anticiper l’accélération de cette convergence entre la téléphonie et l’informatique.

Elle conserve ainsi un parc d’entreprises fortement fidélisées depuis des années, comme nous le confirment tous les avis clients SCT Télécom. C’est aussi l’occasion rêvée pour poursuivre sa croissance, et séduire de nouvelles TPE et PME qui vont devoir migrer sans tarder vers des solutions de téléphonie par internet pour disposer de systèmes de communication innovants.

Une évolution et un développement à prévoir sur quelques années

La fin du téléphone analogique se fera sur plusieurs années:

Mi novembre 2019 fin de la production des lignes analogiques et lignes Numéris

Dès 2023 et jusque 2030 fin de tout le système analogique partout

Si votre entreprise cherche un système de télécom, vous pouvez consulter les avis SCT Télécom sur l’article d’Entreprise et compagnie.

Avis SCT Télécom : un service client plébiscité

SCT Télécom dispose d’un grand réseau d’agences commerciales à travers la France. Initialement implanté en Ile-de-France, cet opérateur est aujourd’hui présent dans les principales métropoles françaises, notamment à Paris, Rennes, Rouen, Toulouse, Nantes, Nice, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg et Amiens. Les clients de SCT Télécom bénéficient ainsi d’experts de proximité en cas de problèmes ou de changement de contrat. C’est un point très abordé dans les avis clients SCT, qui sont tous satisfaits du service client, jugé très disponible et réactif.

Alors que les services de télécom font face à une rupture technologique, SCT Télécom a su l’anticiper et propose une solution évolutive, plus agile, et immédiatement opérationnelle. Les services de communication au sein des entreprises s’en trouvent par conséquent enrichis. Ces évolutions nécessitent cependant d’avoir recours à un professionnel d’expérience et en capacité de répondre à des besoins toujours plus sophistiqués. Si vous souhaitez en savoir plus sur la fin du RTC (réseau téléphonique commuté), vous pouvez lire l’article de Numerama.