Home » Voyage Road trip depuis le nord de la France : nos conseils Voyage Road trip depuis le nord de la France : nos conseils

C’est les vacances et vous avez décidé de les passer en road trip avec des amis ou la famille. Quoi de plus chouette ? C’est l’occasion pour vous de vivre des expériences magnifiques, bien riches en couleurs et surtout excitantes. Une virée à travers la France est bien ce qu’il vous faut. Quittez le nord et profitez du voyage pour sillonner quelques villages phares, cols de montagnes, réserves naturelles, etc. Cependant, avant de vous lancer dans une telle aventure, vous devez prendre un certain nombre de dispositions. Voici quelques conseils qui vous aideront fort certainement.

Le contrôle technique de la voiture : Étape essentielle avant le départ

Voulant aborder une aussi longue distance, il est primordial de vous assurer que votre voiture est en un très bon état. Faire un contrôle technique est pile ce dont vous avez besoin. C’est un examen périodique qui vous permet de vérifier l’état de votre voiture. Il consiste en la mise en œuvre de 124 points de contrôle. Nous vous conseillons de faire votre contrôle technique à Lille, cette ville étant l’une des plus au nord. Le contrôle pourrait faire ressortir certains défauts importants sur votre automobile. Vous serez donc amené à faire une contre-visite après avoir effectué les réparations auprès d’un garage ou un concessionnaire. Notons que le contrôle est une obligation légale qui moyenne un PV en cas de non-respect. Il doit être fait la première fois dans les quatre ans qui suivent l’achat de la voiture et les autres fois, tous les deux ans. Et voilà ! votre voiture est en forme pour un road trip d’enfer.

La préparation du parcours : Élément clé d’un road trip réussi

On parle certes d’un voyage, mais ce n’est pas une raison pour naviguer à vue. Vous aurez une virée fructueuse si vous choisissez votre itinéraire à l’avance. Quelques points à suivre :

Mettez en place à partir d’une carte routière votre feuille de route en ciblant les itinéraires à prendre. Avec la technologie aujourd’hui, vous pouvez utiliser Google Maps pour simuler le temps que vous prendra la virée. Ajustez cette durée estimative en ajoutant ou en retranchant des lieux à visiter.

Visez les routes les moins fréquentées au détriment des autoroutes pour être plus proche des nombreux points d’intérêt. Cependant, apprêtez-vous à rester très prudent le long du voyage.

Faites un choix minutieux des bagages à emporter (prévoyez un matériel de campement, une glacière pour la nourriture, un GPS, quelques litres d’eau ainsi que tout ce que vous jugerez utile).

Maintenant que vous avez tout ce qu’il vous faut, en route !