Séjour linguistique : comment bien préparer son voyage d’apprentissage de langue ?

Vous envisagez de participer à un séjour linguistique à l’étranger ? C’est la solution idéale pour apprendre une nouvelle langue et améliorer ses compétences linguistiques en séjournant dans un pays où la langue est parlée nativement. Au-delà de l’apprentissage intensif de langue, les séjours linguistiques sont aussi des moments de découverte et d’immersion culturelle riches d’activités.

Comme tout voyage à l’étranger, un séjour linguistique requiert une bonne préparation. Trouvez dans cet article, quelques conseils pour bien organiser votre voyage.

Définir l’objectif du séjour linguistique

Commencez par définir les objectifs de votre séjour linguistique. Pour quelle raison souhaitez-vous effectuer ce voyage à l’étranger ? Est-ce pour apprendre une nouvelle langue ? Améliorer ou perfectionner votre connaissance d’une langue que vous maîtrisez peu ? Une immersion dans la culture d’un pays dans lequel vous envisagez partir étudier à l étranger ? Et plus encore. Un voyage linguistique peut avoir plusieurs objectifs. Être fixé sur le but du voyage vous aidera à choisir le programme de séjour linguistique le mieux adapté pour vous.

Choisir la destination idéale pour votre séjour linguistique

Pensez ensuite à la destination idéale où passer votre voyage éducatif à l’étranger. Vous la choisirez idéalement en fonction des atouts qu’elle présente pour l’apprentissage de la langue souhaitée et la réalisation des objectifs de votre séjour. L’Angleterre, ou l’une de ses villes comme Londres, ferait une destination idéale pour un programme de séjour linguistique anglais, si votre objectif est de perfectionner votre maîtrise de la langue de Shakespeare, par exemple.

Organisme spécialisé, famille d’accueil ou chez un professeur de langue ? Choisissez le mode de voyage qui vous convient

Opter pour une famille d’accueil ou passer par un organisme spécialisé sont les 2 modes les plus courants pour l’organisation d’un séjour linguistique. Une troisième option consiste à séjourner chez un enseignant qui aura pour mission de dispenser des cours de langue adaptés au niveau et à l’âge de l’étudiant. Chacune de ces solutions a ses avantages.

Organiser votre séjour linguistique avec un organisme spécialisé vous permettra de profiter d’une solution clé en main avec des formules de voyage tout compris incluant les cours dans une école de langue, l’hébergement et les activités culturelles, notamment.

Tandis qu’avec un séjour en famille d’accueil, vous avez l’occasion de vous immerger dans la culture locale. Vous partagez le quotidien et communiquez dans la langue du pays avec les membres de la famille

Valider l’inscription pour le séjour bien à l’avance

Vos objectifs sont clairement définis, le pays de destination connu et le mode de séjour choisi. Il ne vous reste plus qu’à réserver votre participation en vous inscrivant auprès de l’organisateur du séjour linguistique. Les périodes d’inscriptions varient d’un organisme à l’autre, selon de la destination, la durée du séjour, entre autres. À noter que le nombre de participants aux séjours linguistiques est généralement plafonné. Par conséquent, pour garantir votre place, il est conseillé d’anticiper votre inscription plusieurs mois à l’avance.

Remplir les formalités administratives et les documents nécessaires pour voyager à l’étranger

Vous devrez fournir certains documents pour les formalités d’inscription auprès de l’organisateur de séjour et vous assurer de posséder les pièces officielles requises pour entrer et séjourner dans le pays d’accueil. Pour un séjour linguistique dans un pays de l’UE, il n’existe pas de démarche particulière. En revanche, si le pays de destination est hors de l’Union européenne, il faudrait vous renseigner sur les formalités liées aux visa, passeport et titre de séjour du pays de destination.

Vous savez à présent l’essentiel pour bien organiser et préparer votre séjour linguistique. Pour plus de conseils et de solutions relatifs aux séjours linguistiques, rendez-vous sur EF Education, l’expert des formations linguistiques, échanges culturels et voyages éducatifs à travers le monde.