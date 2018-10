Home » Maison Revêtement de sol : pourquoi opter pour le parquet ? Maison Revêtement de sol : pourquoi opter pour le parquet ?

Élégant et très stylé, le parquet figure parmi les revêtements de sol les plus prisés par les ménages, mais aussi par les professionnels. Il donne la possibilité de l’adapter parfaitement à la pièce de votre choix afin de redéfinir les couleurs de celle-ci. Ce revêtement de sol est disponible sous plusieurs types, ce qui est très appréciable. Il existe également un choix assez vaste de bois et de finitions.

Les avantages du parquet comme revêtement de votre sol

Le parquet peut être un véritable élément décoratif pour votre intérieur. Fait de bois, il a l’avantage de donner un maximum de confort à la pièce dans laquelle elle se trouve. De plus, on peut aisément l’adapter à toutes les pièces de la maison. Vous aurez l’embarras du choix entre les essences de bois de votre revêtement de sol, car il en existe plus de 50. Il vous sera ainsi possible de passer d’un style clair à un autre plus foncé ou à un style un peu plus traditionnel ou moderne.

L’autre avantage de ce revêtement est qu’il est facile à entretenir. Pour son nettoyage, il faut généralement faire usage d’une lotion nettoyante après un dépoussiérage. On peut utiliser ce revêtement durant de très longues années. La durée de vie d’un parquet est de 70 ans en moyenne. C’est donc un investissement très intéressant qui vous permet de faire de véritables économies sur le long terme.

Le parquet est également un bon isolant acoustique et thermique. En installant un des modèles disponible comme revêtement de votre sol, vous optez ainsi pour un confort un peu plus important.

Les différents types de parquet

Il existe cinq grands types de parquet. Il s’agit du :

modèle massif ;

modèle contrecollé ;

ou modèle flottant ;

modèle stratifié ;

modèle clipsé.

Le parquet massif

Lorsque le parquet se compose à 100 % d’essences de bois avec une épaisseur de supérieure ou égale à 2.5mm, on parle de parquet massif. Il est constitué de lames faites avec la même pièce de bois. Il est très durable, ce qui lui donne l’avantage d’être le plus apprécié sur le marché. Vous trouverez certainement votre parquet massif sur la plateforme Parquet Chouette, une boutique en ligne dédiée à la vente de parquet.

Le parquet contrecollé

Moins cher que le modèle massif, le parquet contrecollé se compose de plusieurs couches de matériaux. Il a une épaisseur variant entre 10 et 15 mm. Toutefois, la couche supérieure de ce revêtement de sol est faite en bois noble, c’est cela qui lui donne son aspect. Ce type de revêtement de sol est aussi résistant aux taches, à la poussière, mais aussi aux chocs.

Le parquet flottant

Il existe deux types de parquet flottant. Il y a le modèle flottant contrecollé et le modèle flottant stratifié. Le parquet flottant contrecollé est composé de plusieurs couches de bois avec une couche supérieure faite en bois noble. Il est moins cher et plus facile à poser. Le parquet flottant stratifié est très accessible en matière de prix, car il ne s’agit pas en effet d’un vrai parquet. Ce type de revêtement ne se compose pas de bois. Il est facile à nettoyer et à entretenir.

Le parquet stratifié

Le parquet stratifié n’est pas véritablement un parquet. C’est tout simplement un revêtement qui imite la forme du modèle massif. Il se compose souvent de trois couches. La couche supérieure imite l’essence du bois. La deuxième couche est faite de particules de bois, c’est le support central. La troisième couche vient assurer la stabilité des deux autres couches.

Le parquet clipsé

Avec ce type de parquet, on clipse les lames les unes dans les autres. Ce système évite de coller ou de clouer le revêtement au sol. En cas de travaux de rénovation, vous pouvez aisément démonter les lames.