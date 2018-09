Home » Maison Pourquoi et Comment choisir sa table en bois ? Maison Pourquoi et Comment choisir sa table en bois ?

Que ce soit dans le salon, la salle à manger, la cuisine ou dans les chambres à coucher, la table est le cœur de l’intérieur. Mais celle en bois est à préférer pour plusieurs raisons.

Pourquoi choisir le bois

La table peut être fabriquée grâce à différentes matières, mais la table en bois est unique. D’abord parce qu’elle peut être choisie selon l’essence de son choix : pin, acajou, bambou, chêne, merisier ou autres. Puis parce que le bois est noble, durable, écologique et naturel. Les tables en bois peuvent correspondre à tous les styles de l’intérieur qu’il soit rustique, classique, moderne ou futuriste. Par ailleurs, celle en bois respecte la santé et est économique du fait de sa pérennité et sa durabilité.

Trouver un bon artisan

Pas comme les articles de mode, la table en bois n’est pas un objet passager, mais reste dans la maison pour plusieurs années. Il faut alors qu’elle soit robuste tout en répondant à des critères d’esthétique et de praticité. C’est ce que doit proposer un bon artisan menuisier à ses clients. Choisir un ébéniste ayant plusieurs années d’expérience, minutieux et perfectionniste est une garantie pour avoir une table en bois d’exception. Et si les fabrications sont totalement d’origine française, cela permettra de valoriser le savoir-faire des artisans français.

Il faut choisir sa table en bois en fonction du lieu où elle est destinée : salle à manger, salon ou bureau. Il faut également prendre en compte l’espace et le décor de la pièce parce que cela influe sur les dimensions et la forme de la table. Mais ce qui est important c’est de prendre une table dont le style correspond à ses besoins. En effet, il y a les tables classiques, rustiques, colorées ou aux lignes épurées qui n’ont plus besoin d’être décorées. Avec un bon ébéniste, il est aussi possible d’opter pour une table personnalisée sur-mesure.