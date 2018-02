Home » Nature Réduire sa production de déchets grâce au compost Nature Réduire sa production de déchets grâce au compost

Il est estimé que chaque année un habitant français produit environ 350 kgs de déchets. C’est mauvais pour la planète et nous essayons de revenir de plus en plus au zéro déchet. Il n’est pas facile d’atteindre le zéro déchet mais il est possible de réduire sa production de déchets ménager.

Les différentes méthodes pour réduire ses déchets

Il existe différentes méthodes permettant de réduire les déchets ménagers de chaque foyer :

Utiliser des sacs de courses en tissu qu’on garde toujours dans son sac à main ou dans sa voiture.

Prendre des sacs en papier recyclable pour y mettre les légumes

Pensez aux recharges pour vos produits du quotidien (savon liquide pour les mains, gel douche, céréales, riz, pâtes…)

Réduire sa consommation de papier en mettant un « Stop pub » sur la boite aux lettres, vous pouvez consulter les publicités sur les sites internet des enseignes, choisir de recevoir ses factures en ligne plutôt que par courrier…

Acheter des produits avec un emballage minimaliste (dentifrice sans carton d’emballage, jambon à la coupe plutôt que sous vide…)

Pensez aux produits durables plutôt que jetables (torchon au lieu du papier essuie-tout, serviettes et nappe en tissu plutôt qu’en papier, piles rechargeables au lieu des piles jetables…)

Le compost des déchets de cuisine.

Composter ses déchets de cuisine

Il est possible de réduire sa production de déchets de cuisine de 40% par an et par habitant en pratiquant le compost.

Le compostage : définition

« Mise en fermentation de certains déchets agricoles ou urbains, de façon à récupérer des éléments riches en minéraux et matière organique, qui sont ensuite incorporés aux terres agricoles afin de les enrichir. »

« Le compostage est un processus biologique aérobie de conversion et de valorisation des matières organiques (sous-produits de l’élevage, biomasse, déchets organiques d’origine ménager, etc. ) en un produit stabilisé, hygiénique, semblable à un terreau, riche en composés humiques, le compost. »

Comment pratiquer le compost ?

Il suffit de garder les déchets organiques.

Dans votre cuisine, ce sont les épluchures de fruits/légumes, les marcs et filtres de café, les restes, les coquilles d’œuf. Dans votre maison, il y a les mouchoirs en papier, les papiers journaux, les essuie-tout par exemple. Dans votre jardin, vous avez les fleurs fanées, les mauvaises herbes, les fruits/légumes tombés et non consommables, la tonte du gazon.

Ensuite, il vous suffit de mettre tous ces déchets dans un composteur tel que ceux qu’on retrouve sur le site Tompress et de mélanger régulièrement (à chaque fois que vous ajoutez des déchets). Il faut s’assurer que le composteur soit aéré et humide pour que le processus fonctionne.

Que vous soyez en maison ou en appartement, il existe des composteurs adaptés à votre environnement et vous aurez du bon terreau pour votre jardin ou vos pots de fleurs ou votre potager de balcon. Et si vous avez un jardin, vous avez là le meilleur engrais avec le compost obtenu.