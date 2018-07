Home » Actu Réception de mariage, comment choisir le lieu adéquat ? Actu Réception de mariage, comment choisir le lieu adéquat ?

Votre mariage est l’un des évènements les plus importants de votre vie. Vous avez passé des années à l’imaginer, et des jours entiers à l’espérer. Enfin, il frappe à votre porte. L’homme de vos rêves vient de vous faire sa demande et vous avez dit un « oui » plein d’émotions. La date fixée, vous devez procéder à l’organisation, et la première chose à faire, c’est de choisir le lieu de la réception. Les meilleurs endroits pour les mariages doivent être réservés longtemps avant le grand jour, mais comment choisir le lieu adéquat pour la réception de mariage ce grand jour ?

L’emplacement, premier critère du choix

Le choix du lieu de réception adéquat pour un mariage commence par le choix de l’emplacement. Voudriez-vous que le lieu soit proche de votre suite nuptiale ? Avez-vous envie d’un lieu hors du commun ? Le lieu de la réception ne doit pas être trop loin du lieu de la cérémonie. Il doit aussi être facile d’accès pour permettre à vos invités de le retrouver facilement et de ne pas arriver fatigués et découragés à votre réception. Faites donc attention au choix de l’emplacement.

Vos envies passent en premier pour votre réception de mariage

C’est votre jour, et après avoir passé tant d’années à l’imaginer, ce serait quand même le comble que l’intérêt des autres prenne le pas sur le vôtre. Heureusement que les lieux de réception comme les salles Rêvez d’ailleurs peuvent à la fois satisfaire vos envies et vos invités. Vous devez donc vous fier à vos envies pour le choix du lieu. C’est d’ailleurs le critère que vous devrez associer aux autres critères pour faire le choix. Avez-vous envie d’un mariage princier ? D’un mariage moderne ? D’un mariage contemporain ? Autrement dit, château, salle des fêtes, ou autre. Vous devrez prendre en compte le type de mariage dont vous avez envie et vérifier que la salle est conforme à vos attentes. Avec Rêvez d’Ailleurs, tous ces lieux sont disponibles et n’attendent que vous.

Le nombre de vos invités

S’il est vrai que vous passez avant eux, il est vrai aussi que vous voulez partager ce grand jour avec eux. Donc vous devez tenir compte de leur confort. La salle est-elle assez spacieuse pour contenir tous vos invités ? Mais plus encore, est-elle assez grande pour qu’il y ait une piste de danse, une table d’honneur, un coin pour le DJ ou le groupe de musique ? Tous ces éléments sont à prendre en compte pour choisir la salle de réception. Même si la piste de danse est petite, il vous en faut une ! Les tables seront ensuite retirées après le repas pour que vos invités dansent avec vous.

Le côté pratique de la salle

La salle en elle-même ne doit pas être pratique ; elle doit être magique ou féérique, comme vous voulez. Mais la praticité est un aspect dont vous devez tenir compte. Certains de vos invités viendront de loin, et il leur faudra un endroit où dormir après la réception. Et comme à cette réception il y aura de l’alcool, il ne faut pas que les hôtels, auberges, etc. soient trop loin.

Combiner tous ces critères vous permettra sans aucun doute de trouver la salle qu’il vous faut pour votre réception de mariage.