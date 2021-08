Home » Finance Rachat d’or : quelles sont les étapes ? Finance Rachat d’or : quelles sont les étapes ?

L’or est un métal précieux. Son éclat, sa pérennité et sa rareté ont fait de lui, le plus prestigieux des métaux précieux. Ainsi, son rachat se fait selon des règles bien précises. Si vous avez aussi comme projet de faire du rachat d’or, nous vous invitons à parcourir ce guide.

L’estimation de la pièce objet de rachat d’or

De nombreux objets qualifiés de pièces ou de lingots en or ne le sont pas en réalité. Ce sont juste des pièces de métal plaquées d’une fine couche d’or. Ce type de bijoux constitue plus de 99 % des bijoux dits en or. Vous devez donc contrôler si votre « métal précieux » est réellement de l’or.

Vérification de la pureté de l’or

Plusieurs techniques sont utilisées pour déterminer la teneur en or d’une pièce. Vous pouvez utiliser un aimant. L’or n’est pas un métal magnétique. Si l’aimant attire votre pièce, ceci signifie qu’elle n’est pas véritablement constituée d’or.

Les spécialistes disposent aussi d’une pierre de touche dont ils se servent pour vérifier les différents objets. Il s’agit d’une plaque noire abrasive. Elle laisse apparaître une trace d’or lorsqu’elle est frottée sur le bijou. Une goutte d’acide nitrique est ensuite déposée sur cette trace. Quand celle-ci disparaît au contact de l’acide, cela veut dire que la pièce n’est pas en or.

Notez aussi que l’or étant un métal mou, il est mélangé avec d’autres métaux pour être rigide. Il est rare de trouver un bijou en or pur 24 carats (1 carat équivaut à 1 gramme.). L’or le plus répandu en France est l’or de 18 carats. Il contient 75 % d’or pur ou 750 millièmes. Il y a également de l’or de 22 carats. On trouve aussi de l’or 14 carats (583 millièmes ou 58,35 % d’or) et 9 carats (37,5 % d’or ou 375 millièmes). Ces deux derniers n’intéressent généralement pas les sociétés de rachat d’or.

En regardant votre or avec une loupe, vous pouvez connaître à peu près son carat. Lorsqu’il s’agit d’un or de 18 ou 22 carats, vous verrez un poinçon ayant une forme de tête d’aigle. Un poinçon sous forme de coquille Saint-Jacques indique un or de 14 carats tandis que celui de 9 carats est indiqué par une image de trèfle.

Estimation du poids et du prix

Une fois le carat connu, il faut peser votre métal précieux pour connaître son poids. S’il s’agit d’un bijou, il doit être d’abord débarrassé de tout ce qui ne constitue pas de l’or, c’est-à-dire les ornements. Vous pouvez vous-même faire cette pesée avec une balance ordinaire de cuisine par exemple. Toutefois, le mieux est de faire appel à un revendeur comme Abacor qui dispose des instruments adaptés à cet effet.

C’est en fonction du poids, du nombre de carats et du cours officiel que sera fixé le prix de la pièce. Le prix est calculé par gramme. Il faut diviser le coût officiel du lingot d’or par 1000 ; c’est-à-dire 1000 g ou 1 kg, le poids du lingot d’or le plus répandu.

Le cours de l’or et les facteurs qui l’influencent

Le cours de l’or est la valeur financière que prend l’or sur les marchés financiers. Il varie selon la forme sous laquelle est présenté le métal (pièces ou lingot) et aussi en fonction des périodes. Le prix de l’or est quotidiennement fixé sur la base de l’offre et de la demande par le marché international de Londres. Celui-ci est la première place au monde où s’effectuent les transactions liées à l’or. Le cours de l’or est influencé par plusieurs facteurs. Il y a en premier lieu les taux d’intérêt.

Les taux d’intérêt

Le prix de l’or baisse généralement lorsque les intérêts sont en hausse. En effet, dans ces circonstances, les investisseurs s’orientent vers les obligations d’État et des autres classes d’actifs dont les rendements sont liés aux taux d’intérêt. C’est la Réserve fédérale, c’est-à-dire la Banque centrale américaine qui se charge de fixer le taux d’intérêt le plus élevé. Elle est l’arbitre clé de tous les marchés mondiaux.

Les événements géologiques

Le cours de l’or est aussi influencé en second lieu par les événements géologiques. Il augmente souvent en période de conflits internationaux. Pendant ces périodes, les investisseurs achètent ce métal pour se protéger des probables infortunes ou contre l’inflation. En effet, l’or constitue une valeur refuge. Il est particulièrement recherché en période de crise financière ou économique, car il est jugé plus sûr.

La demande et l’offre

À ces facteurs, s’ajoutent aussi les niveaux de l’offre et de la demande. En Inde par exemple, l’or grimpe durant la période de fête à cause du traditionnel échange de bijoux en or qui a lieu durant ces moments. La production industrielle influe aussi légèrement sur les prix. Ainsi, quand elle augmente, la demande augmente, lorsqu’elle diminue celle-ci diminue de même.

Les formes sous lesquelles l’or est racheté

L’or peut être racheté sous diverses formes.

L’or monétaire

Ce sont les pièces d’or dont la pureté est d’au moins 900 millièmes. Cet or monétaire doit être frappé après les années 1800 et bénéficier d’un cours légal dans le pays d’origine. Leur prix ne dépasse généralement pas plus de 80 % de la valeur sur le marché libre de l’or contenu dans la pièce. Les pièces remplissant ces critères sur chaque territoire sont annuellement indiquées par les États membres. Les listes sont inscrites dans le Journal officiel.

La barre ou plaquette d’or

Pour être acceptée sur le marché de l’or, cette forme d’or doit avoir une pureté au minimum égale ou supérieure à 995 millièmes. Cet or peut ne pas être représenté par des titres. Notez que les barres ou plaquettes d’un gramme ou moins peuvent faire objet d’exclusion du régime par les États membres.

Les bijoux en or

Des bijoux en or de tous les carats peuvent faire l’objet de rachat d’or. Vous pouvez mettre en vente vos bijoux de 18, 14 et même 9 carats. Quel que soit l’état de la pièce, elle peut être rachetée. Vous pouvez donc proposer vos anciens bijoux, ceux abîmés, cassés ou même démodés.

L’or dentaire

Le secteur odontologique est le second plus grand consommateur d’or mondial. Les personnes ayant de l’or dentaire spécifiquement les vieilles dents en or ont la possibilité de les revendre.