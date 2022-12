Questions à poser lors de la location d'un appartement ?

Emménager dans un nouvel appartement peut être stressant. Il est important de poser les bonnes questions avant de signer un bail et de s'engager à vivre dans un appartement pendant un an ou plus. Vous devez vous assurer que la propriété est bien entretenue, qu'elle répond à vos exigences et qu'elle respecte votre budget.

Quelles sont vos exigences ?

La première chose à faire lorsque vous visitez une propriété est de vous assurer qu'elle répond aux exigences de base que vous avez. Généralement, en France, vous trouverez les premières informations dans l’annonce de location, accompagnées de photos du bien à louer. Cela vous permettra dans un premier temps de vous faire une idée de l’appartement à louer, et donc de décider si vous donnez suite ou non. Les agences comme Rentola.fr ajoutent également des précisions sur le bien à louer. Vous trouverez notamment des données sur le type de chauffage, l’isolation, le nombre de pièces, la surface, ou parfois, la possibilité de raccordement à la fibre ou l’ADSL. Enfin sachez qu’en France, il est désormais obligatoire pour les agences de location de biens immobiliers de préciser dans leurs annonces la classe d’énergie, c’est-à-dire la consommation énergétique annuelle, et les émissions de gaz à effet de serre (GES).

A lire en complément : Conseils et astuces pour vendre son terrain

Infrastructures et services de proximité

Si vous emménagez avec votre famille, renseignez-vous sur la disponibilité d'installations supplémentaires telles qu'une salle de jeux pour les enfants ou un espace pour les animaux domestiques. Demandez quelles sont les restrictions d'âge pour les enfants et s'il y a un nombre maximum de personnes autorisées par appartement. Si vous avez des enfants, renseignez-vous sur les installations de loisirs disponibles dans l'immeuble. Certains immeubles peuvent avoir des aires de jeux ou des piscines ; d'autres proposent des services de baby-sitting.

Si vous avez des animaux de compagnie, renseignez-vous pour savoir si le bâtiment autorise les animaux et quels types d'animaux. Si vous avez un animal d'assistance ou un animal de soutien émotionnel, vérifiez s'il est autorisé dans votre immeuble. Renseignez-vous pour savoir s'il existe des restrictions sur les animaux de compagnie, comme des limites de poids/taille pour les chiens ou des limites sur le nombre d'animaux par ménage.

Lire également : Pourquoi il est intéressant d’externaliser l’état des lieux ?

Le voisinage

Il est important de se faire une idée du type de personnes qui vivent dans l'immeuble d'appartements où vous souhaitez emménager :

● Consultez le site Web de l'immeuble d'appartements. La plupart des immeubles en France ont un site Web ou une présence sur les réseaux sociaux, et ils fournissent généralement des informations sur les autres locataires de leur immeuble. Cela peut vous donner une idée des personnes qui y vivent et de la tranquillité de l’immeuble. Par exemple, s’il y a de nombreux studios étudiants dans votre immeuble ou des locations touristiques, il risque d’y avoir beaucoup de mouvement à tout heure.

● Visitez l'immeuble d'habitation en personne avant de signer tout contrat avec votre nouveau propriétaire. Lorsque vous le visitez en personne, notez si l'on peut s'y promener en toute sécurité la nuit, si les voisins ont l'air sympathiques et si beaucoup d'enfants vivent à proximité (si c'est le cas, cela peut signifier que des bus scolaires passeront régulièrement).

Les bonnes questions à se poser

Que vous emménagiez pour la première fois ou que vous viviez dans le pays depuis un certain temps, la location d'un appartement est une décision importante. Il peut être facile d'être pris dans l'excitation de trouver votre nouvelle maison ou un nouvel appartement et de négliger certains détails importants. Il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en compte avant de signer tout document ou de passer votre première nuit dans un nouvel endroit.

Avant de signer quoi que ce soit, il est préférable de vous poser ces questions :

● Combien cela coûte-t-il ? Le loyer mensuel ne doit pas dépasser 30 % de votre salaire net, si possible. Sinon, effectuer les paiements deviendra difficile lorsque d'autres dépenses surviendront (comme des réparations).

● En ai-je les moyens ? Assurez-vous que vous pouvez confortablement payer toutes vos factures chaque mois afin que rien d'inattendu ne survienne plus tard au cours des négociations avec les propriétaires sur les conditions du bail ou les augmentations de loyer année après année, le cas échéant.

En conclusion, ce sont là quelques-unes des questions que vous devriez vous poser lorsque vous louez un appartement en France. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreux endroits pour en trouver un. Vous pouvez faire des recherches en ligne ou parler à vos amis qui ont déjà emménagé dans leur propre appartement et leur demander ce qu'ils pensent de leurs expériences. Lorsque vous discutez avec d'autres personnes, assurez-vous qu'elles savent combien d'argent vous voulez dépenser par mois pour le loyer afin qu'elles puissent vous guider vers des options appropriées en fonction de vos besoins plutôt que de se contenter de montrer leurs propres propriétés à vendre !