Home » Maison Comment les cambrioleurs entrent dans une maison ? Maison Comment les cambrioleurs entrent dans une maison ?

Les cas de cambriolages sont les plus recensés dans les brigades. Ceci est dû aux nombreuses ruses et techniques qu’élaborent les cambrioleurs. L’on pourrait même dire qu’ils innovent. Si votre objectif est de savoir comment ils font, alors vous au bon endroit. Via cet article, il vous sera détaillé comment les cambrioleurs entrent dans les maisons.

Le porte à porte

C’est la technique la plus répandue et la plus utilisée par les cambrioleurs afin de pénétrer l’intérieur d’une maison. Le concept est très simple.

Deux faux policiers se présentent en utilisant des fausses pièces (carte de police). Ils sortent de fausses excuses pour entrer dans la maison. Ils peuvent par exemple parler d’un braquage ou d’un grave sinistre qui se produit dans le quartier.

Dans ce cas de figure, les cambrioleurs ont souvent deux buts. Soit juste faire un repérage des lieux. Soit vous distraire et permettre à un troisième de rentrer discrètement dans la maison.

Outre se présenter en tant que policiers ceux-ci peuvent se présenter avec plusieurs autres faux boulots.

L’utilisation de fausses identités

C’est la deuxième technique de cambriolage le plus utilisé. Ici, ceux-ci utilisent de fausses identités pour vous contacter. En utilisant par exemple le statut d’un agent de la mairie, il peut avoir plusieurs informations. Il s’agit notamment des dates et périodes de vacances ou d’absences.

Après cela, il peut facilement revenir et faire son casse en toute tranquillité. Il peut également usurper l’identité de plusieurs autres services publics afin d’avoir accès à vos informations.

Cambriolage avec inclusion d’enfants

Voici une technique que les cambrioleurs utilisent afin de rentrer dans les résidences autrui. En fait, ici, il y a l’inclusion d’un enfant. Les cambrioleurs se chargent d’étudier correctement vos habitudes, et guettent la moindre faille. Et lorsque l’occasion se présentera, ils envoient un enfant leur faciliter la tâche (ouverture des portes ou fenêtres). D’où le nom de la technique.

Le faux déménageur

Celle-ci est plus observée dans les quartiers où les voisins de maison n’ont pas l’habitude de se côtoyer. Comment ça se passe? Un faux déménageur se présente au niveau de la maison, y entre et effectue le cambriolage. Cette technique est très fréquente, parce que les voisins n’y prêtent pas attention dès qu’il voit un déménageur.

Méthode de la panthère et celle des faux accidents

En quoi consiste la méthode de la panthère ? Le malfaiteur entre dans la maison dès qu’il vous voit occupé dans votre jardin. Il profite donc de l’ouverture d’une fenêtre ou d’une porte pour s’introduire. Ici, il attend que le propriétaire sorte. Après cela, il effectue son cambriolage.

Il arrive parfois que, les propriétaires laissent leurs clés à l’extérieur du domicile. Exemple, dans un vase de fleurs ou sous le paillasson. Or ce sont les premiers endroits que les malfrats vérifient. Une technique très simple et facile pour les cambrioleurs.

Il y a également la technique des faux accidents. Cette technique prend en compte trois personnes. La première personne joue au témoin d’accident et l’autre à la victime. La dernière se charge d’entrer dans la maison. Voilà un peu le scénario.

D’abord, la victime joue le jeu, ensuite, le témoin fait sortir les propriétaires par des cris et plaintes. Et enfin, le dernier entre dans la maison et fait le reste.