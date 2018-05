Home » Immobilier Les serrures : quelle sécurité pour votre habitation ? Immobilier Les serrures : quelle sécurité pour votre habitation ?

Quand on pense sécurité et infraction, vol et cambriolage, c'est la sécurité de la porte d'entrée qui nous vient à l'esprit. C'est en effet un point névralgique de la maison qui se doit d'être le plus possible sécurisé afin de ne pas éveiller les envies de cambriolage. Sachez cependant que si certaines obligations incombent aux propriétaires concernant l'entrée principale, il ne faut cependant pas négliger les autres accès. En effet, votre assurance pourrait ne pas vous indemniser si les autres ouvrants ne sont pas protégés.

Quels types de serrures existent ?

On distingue 3 grandes classes de serrures qui correspondent à 3 niveaux de sécurité différents: les serrures un point, les serrures trois points, et les serrures 5 points.

Celles-ci peuvent être installées en applique, à larder (encastrée) ou carénée. Enfin, les serrures peuvent être à clé, à carte, à code, électronique voire biométrique.

Généralement, votre assurance vous obligera à posséder une serrure 3 points. Ce type de serrure confère en effet une sécurité idéale. A partir d'une serrure et d'une clé unique, cette serrure bloque votre porte à 2 points différents : le plus souvent grâce à 3 verrouillages différents : deux verticaux (haut et bas de porte) et un horizontal (milieu de porte).

Ensuite, les installations dépendent de la structure existante. S'il est possible d'installer une serrure encastrée, c'est la solution idéale pour le design. Sinon, notamment pour la rénovation des portes anciennes, il est possible de poser des serrures en applique, c'est-à-dire avec boitier apparent.

Que faire en cas de perte de clés ?

Quand on perd ses clés, il n'existe pas beaucoup de solutions. La plus fréquente est de faire appel à un serrurier.

Mais que vous recherchiez un serrurier à Paris 12 ou dans la Creuse, il est conseillé de faire un devis avant toute opération. Généralement, les artisans peuvent vous ouvrir la porte en quelques heures seulement.